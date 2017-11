Foot européen : le PSG et Manchester City, intouchables comme jamais

Avec dix et huit points d'avance dans leurs championnats respectifs, le PSG et Manchester City assoient plus que jamais leur domination au plan national, en ce début de saison. Tour d'horizon des principaux résultats sur les pelouses européennes.

• Ligue 1 : Paris seul au monde, l'OM nouveau dauphin

Malmené au Parc des Princes par Troyes, mercredi 29 novembre, le PSG s'en est remis à Neymar pour forcer la décision juste avant l'entame du dernier quart d'heure et décrocher un nouveau succès, le 13e en 15 rencontres. Cavani, qui a manqué un pénalty, a doublé la mise juste avant la fin de match (2-0). Avec 41 points, les Parisiens comptent désormais dix longueurs d’avance en tête de la Ligue 1, confortés dans leur position par les revers conjugués de Monaco et Lyon.

Les Monégasques, qui rêvaient de se relancer à Nantes, ont vécu une soirée cauchemar à la Beaujoire. Bousculés durant toute la rencontre, ils se sont inclinés sur un but de Lima dans les arrêts de jeu (1-0) et perdent leur place sur le podium. Du côté de Lyon, le faux-pas est encore plus surprenant puisque les Gones, brillants vainqueurs à Nice dimanche (0-5), se sont fait surprendre à domicile par Lille, pourtant 19e de L1 (1-2).

Monégasques et Lyonnais au tapis, l'OM apparaît comme l'autre grand gagnant de cette 15e journée. En déplacement à Metz, les Olympiens ont parfaitement assumé leur rôle en étrillant la lanterne rouge du championnat (0-3). Un succès qui propulse le club phocéen au deuxième rang du classement ; une place qu’ils n’avaient plus occupé depuis trois ans et le passage de Marcelo Bielsa sur le banc de touche.

• Premier League : Arsenal cartonne, City toujours au top

Promenade de santé pour le Big Four anglais à l’occasion de la 14e journée. Menacé – toutes proportions gardées – par la victoire de Manchester United à Watford mardi (2-4), Manchester City a conservé son matelas de huit points d’avance en tête de la Premier League, en venant à bout de Southampton dans les arrêts de jeu (2-1).

De son côté, Chelsea a fait le job en s’imposant péniblement à domicile face à Swansea (1-0) et conserve une longueur d’avance sur Arsenal, auteur du carton du jour face à Huddersfield (5-0). Liverpool, de son côté, remonte à la cinquième place à la faveur d’un solide succès à Stoke (0-3), profitant également de la contre-performance de Tottenham à Leicester (2-1).

En bas de tableau, Wayne Rooney a offert un bol d’air à Everton en inscrivant un triplé, synonyme de victoire pour les Toffees face à West Ham (4-0).

Première publication : 30/11/2017