Allemagne : les sociaux-démocrates ne veulent pas d'une coalition à tout prix

Sigmar Gabriel, ministre allemand des Affaires étrangères et membre du Parti social-démocrate (SPD), a prévenu jeudi que son parti ne souhaite pas se précipiter à tout prix dans une nouvelle "grande coalition" avec les conservateurs d'Angela Merkel.

En Allemagne, parti échaudé craint l'eau froide. Alors que le parti social-démocrate (SPD) a amorcé des discussions avec les conservateurs du CDU-CSU d'Angela Merkel, Sigmar Gabriel, actuel ministre des Affaires étrangères, a prévenu jeudi 30 novembre : son parti ne se précipiterait pas pour former une nouvelle "grande coalition".

Dès le soir de son cuisant revers aux élections législatives du 24 septembre, sa pire performance dans l'Allemagne de l'après-guerre, le SPD a exclu de reconduire l'expérience et a dit lui préferer une cure dans l'opposition. Mais l'échec des discussions engagées entre le bloc CDU-CSU de Merkel, les Verts et les libéraux du FDP, et le souci d'éviter un retour aux urnes, ont placé le parti sous pression et l'ont amené à revoir sa stratégie.

"Nul ne peut s'attendre à ce que cela aille vite"

Martin Schulz, son dirigeant, participait dans la soirée avec la chancelière et Horst Seehofer, le dirigeant de la CSU, la branche bavaroise de la démocratie chrétienne, à une réunion organisée par le président fédéral, Frank-Walter Steinmeier, qui tente de faire émerger un gouvernement stable.

Interrogé par la chaîne de télévision ZDF, Sigmar Gabriel a déclaré que nul ne devait s'attendre à ce que son parti accepte immédiatement de revenir à l'option de la "grande coalition".

"Nous sommes à présent dans un processus orchestré par le président, dans lequel nous devons d'abord voir quelles sont les possibilités, mais nul ne peut s'attendre à ce que cela aille vite", a-t-il dit.

"Les conservateurs, les Verts et le FDP ont passé plusieurs mois pour finalement que rien n'émerge, je demanderai donc aux gens de ne pas exercer de pression sur nous", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'il appartenait aux conservateurs de dire clairement ce qu'ils souhaitent.

La CDU, la CSU et le SPD doivent tous tenir des réunions à haut niveau dans la journée de vendredi pour débattre de la façon de procéder. Merkel devrait avoir une conférence téléphonique avec des hauts responsables de son parti pour discuter du contenu de la réunion avec Frank-Walter Steinmeier.

De nombreux conservateurs doutent que le SPD accepte de lancer des discussions formelles en vue d'une éventuelle coalition avant son congrès prévu la semaine prochaine.

La pomme de discorde au goût de glyphosate

Un sondage Allensbach indique que près de deux tiers des Allemands souhaitent l'ouverture de ces discussions.

Mais l'atmosphère s'est dégradée cette semaine après le vote lundi du ministre allemand de l'Agriculture, Christian Schmidt (CSU), en faveur d'un renouvellement pour cinq ans de l'autorisation du glyphosate dans l'Union européenne.

>> À lire aussi : le gouvernement allemand empoisonné par son vote sur le glyphosate

Ce vote a rendu furieux le SPD, qui rejetait cette proposition de la Commission européenne et participe toujours au gouvernement chargé d'expédier les affaires courantes. Angela Merkel a jugé "regrettable" l'initiative de son ministre.

Première publication : 01/12/2017