L'ancien Premier ministre égyptien Ahmed Chafik arrêté, puis expulsé des Émirats arabes unis

Ahmed Chafik, l'ancien Premier ministre égyptien, a été arrêté à son domicile aux Émirats arabes unis, et va être expulsé vers son pays d'origine. Il avait fait part mercredi de sa volonté de se présenter à la présidentielle de 2018.

L'ancien Premier ministre égyptien Ahmed Chafik a été arrêté à son domicile aux Émirats arabes unis, où il vit depuis cinq ans, et va être expulsé vers son pays d'origine, ont indiqué samedi 2 décembre Reuters et l'AFP, citant des sources proches de sa famille.

Éphémère Premier ministre d'Hosni Moubarak pendant le soulèvement populaire de 2011, puis candidat malheureux à la présidence face à l'islamiste Mohamed Morsi l'année suivante, Ahmed Chafik a fait part mercredi de sa volonté de participer à la présidentielle l'an prochain en Égypte.

Il avait affirmé le même jour, dans une vidéo transmise à l'AFP, être empêché de quitter les Émirats arabes unis.

Le président égyptien Abdel Fattah al Sissi n'a pas encore dit s'il briguerait un second et théoriquement dernier mandat en 2018, mais sa candidature fait peu de doute et son régime s'est employé à tuer dans l'œuf toute forme d'opposition.

Les autorités émiraties n'ont pas commenté les informations sur l'expulsion d'Ahmed Chafik, mais une source du Golfe au fait du dossier a déclaréeà Reuters : "Chafik a demandé publiquement à rentrer en Égypte et sa volonté va être exaucée."

Avec Reuters

Première publication : 02/12/2017