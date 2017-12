Les États-Unis se retirent d'un pacte mondial sur les migrants et réfugiés

Donald Trump a décidé samedi de retirer son pays d'un Pacte mondial de l'ONU visant à améliorer la gestion internationale des migrants et réfugiés. Il juge celui-ci "incompatible" avec sa politique migratoire.

"America first". Déterminé à appliquer à la lettre le slogan de campagne de son président, les États-Unis de Donald Trump ont annoncé leur retrait samedi 2 décembre d'un Pacte mondial de l'ONU visant à améliorer la gestion internationale des migrants et réfugiés. Cet accord est jugé "incompatible" avec la politique migratoire de l'administration Trump, justifie la mission américaine auprès des Nations unies.

"Aujourd'hui, la mission américaine auprès de l'ONU a informé son secrétaire général que les Etats-Unis mettaient fin à leur participation au Pacte mondial sur la migration", indique un communiqué de la mission américaine.

En septembre 2016, les 193 membres de l'Assemblée générale de l'ONU avaient adopté à l'unanimité un texte appelé Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants et visant à améliorer la gestion internationale (accueil, aide aux retours...) des mouvements de réfugiés et de migrants. Sur la base de cette Déclaration, le Haut commissaire aux réfugiés a été mandaté pour proposer un Pacte mondial sur les migrants et réfugiés dans son rapport annuel à l'Assemblée générale en 2018. Ce Pacte doit reposer sur deux axes: définition d'un cadre des réponses à apporter et programme d'action.

Un pacte "incompatible" avec les principes de l'administration Trump

"La Déclaration de New York comprend plusieurs dispositions qui sont incompatibles avec les politiques américaines d'immigration et de réfugiés et les principes édictés par l'Administration Trump en matière d'immigration", souligne le communiqué de la mission des Etats-Unis auprès de l'ONU. "En conséquence, le président Trump a décidé l'arrêt de la participation des Etats-Unis à la préparation du Pacte qui vise à obtenir un consensus à l'ONU en 2018", ajoute le communiqué.

Ambassador Nikki Haley: “America is proud of our immigrant heritage and our long-standing moral leadership in providing support to migrant and refugee populations across the globe...But our decisions on immigration policies must always be made by Americans and Americans alone." pic.twitter.com/By2ObmBrEy US Mission to the UN (@USUN) 3 décembre 2017

"L'approche mondiale de la Déclaration de New York est juste incompatible avec la souveraineté américaine", explique dans le communiqué l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley.

Sous la présidence républicaine Trump, les Etats-Unis se sont déjà retirés de plusieurs engagements pris sous l'administration de Barack Obama, comme notamment l'Accord de Paris sur le climat. Plus récemment, Donald Trump a décidé de retirer les Etats-Unis de l'Unesco, l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture.

Avec AFP

Première publication : 03/12/2017