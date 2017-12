Élections territoriales en Corse : les nationalistes favoris

Les Corses sont appelés aux urnes dimanche pour choisir les élus qui siègeront dans une nouvelle instance réunissant les deux conseils départementaux de l’île et la collectivité territoriale. Les nationalistes font figure de favoris.

À compter du 1er janvier, les Corses seront représentés par une toute nouvelle instance fusionnant les deux conseils départementaux existants et la région. Soixante-trois élus doivent être choisis par quelque 234 000 électeurs dès dimanche 3 décembre pour le premier tour de ces élections territoriales où les nationalistes sont bien partis pour l’emporter.

Sept listes sont en lice au premier tour. Le second aura lieu dimanche 10 décembre.

À la mi-journée, le taux de participation dans les 538 bureaux de vote ouverts jusqu’à 18h était de 17,52 %, selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre en deçà du score enregistré à la même heure – 20,94 % – lors des dernières élections territoriales en décembre 2015. La participation totale avait été de 59,88 % à l'issue du vote.

Selon un élu, les conditions météorologiques et les fortes chutes de neige "pénalisent la participation". À la mi-journée, 2 900 foyers étaient encore privés d'électricité, principalement dans le centre de l'île, selon EDF.

Un statut d’autonomie dans les trois ans

Les élections de 2015 avaient débouché sur la victoire historique de la coalition nationaliste des autonomistes de Gilles Simeoni et des indépendantistes de Jean-Guy Talamoni (35,34 % au second tour). Cette coalition, baptisée Pè a Corsica (Pour la Corse), formée dès le premier tour cette année, fait à nouveau figure de favorite.

L'accord de mandature entre le parti de Gilles Simeoni, Femu a Corsica (Faisons la Corse), et celui de Jean-Guy Talamoni, Corsica Libera (Corse libre), écarte l'idée de l'indépendance, ce qui a pu rassurer l'électorat. Il vise l'obtention d'un véritable statut d'autonomie dans les trois ans et sa mise en oeuvre effective dans les dix ans. Vendredi, Jean-Guy Talamoni a martelé sur RTL qu'il n'y avait "personne parmi les nationalistes qui réclamait un scrutin d'indépendance dans les dix ans qui viennent".

Je souhaite un statut d'#autonomie de plein droit et de plein exercice pour la #Corse et son peuple. https://t.co/o6snG39mDD pic.twitter.com/Vm0fcNL6Us Gilles Simeoni (@Gilles_Simeoni) September 21, 2017

Gilles Simeoni, président sortant du conseil exécutif de Corse, estime que la coalition Pè a Corsica peut séduire largement l'électorat corse. "Depuis deux ans, nous avons élargi notre électorat au-delà de la famille nationaliste, comme l'a montré l'élection cette année de trois députés de notre mouvement" sur les quatre que compte l'île, a-t-il assuré cette semaine.

La crise catalane reprise de tous bords

Certains nationalistes déçus de ces deux années de mandature, cherchant une ligne plus dure, pourraient opter pour la liste du petit parti indépendantiste U Rinnovu. Mené par Paul-Felix Benedetti, il n'avait pas atteint les 3 % de suffrages en 2015 mais espère cette fois mobiliser, notamment la jeunesse militante, pour dépasser les 5 % et ainsi pouvoir fusionner avec une autre liste au second tour. Toute liste dépassant les 7 % peut se maintenir au second tour.

"Nous sommes porteurs d'idées sociales très fortes, de générosité, de transfert des richesses des plus nantis qui sont des prédateurs en Corse avec une cinquantaine de familles qui s'accaparent tout, dont la grande distribution qui a elle seule régente 70 % de notre économie." https://t.co/nbs0z1URLh Paul-Félix Benedetti (@PF_Benedetti) November 23, 2017

Sur fond de crise catalane, les cinq autres listes ont toutes agité, pendant cette courte campagne, le spectre de l'indépendance.

Deux listes de droite, emmenées par Jean-Martin Mondoloni (droite régionaliste) et Valérie Bozzi (soutenue par le parti Les Républicains LR), pourraient s'unir en vue du second tour. "Des contacts seront pris dimanche soir", avait indiqué M. Mondoloni cette semaine dans Corse-Matin.

Au terme de cette campagne de premier tour, mes colistiers et moi-même souhaitons chaleureusement remercier celles et ceux qui, par leur accueil enthousiaste et leur adhésion massive ont contribué à imposer un nouvel horizon politique, seule alternative à l'aventure nationaliste pic.twitter.com/Nta2atKjEH J M MONDOLONI (@jmmondo) December 1, 2017

La tête de liste de la République en Marche, Jean-Charles Orsucci, avait pour sa part écarté l'idée d'une union contre les nationalistes : "Hors de question de s'inscrire dans un front républicain, la République c'est la démocratie", avait-il assuré avant le premier tour.

La gauche, qui avait présenté cinq listes en 2015, n'en présente qu'une cette fois-ci, menée par Jacques Casamarta (Corse insoumise). Cette liste commune PCF-Insoumis est soutenue par Pierre Laurent, mais a été désavouée par Jean-Luc Mélenchon.

Réconstruire une Gauche éparpillée... pic.twitter.com/eBskJKwOyA Jacques Casamarta (@Jacquescasamar1) November 16, 2017

Fort du score (27,88 %) de Marine Le Pen arrivée en tête au premier tour de la présidentielle en Corse, le Front national (10,58 % aux dernières territoriales) espère obtenir plusieurs sièges.

Les 63 futurs élus de la Collectivité territoriale unique (CTU) remplaceront les 30 conseillers départementaux de Haute-Corse, les 22 de Corse-du-Sud et les 51 élus de la Collectivité territoriale de Corse. Ils n'auront un mandat que de trois ans et demi, jusqu'en 2021, date à laquelle les Corses revoteront, comme tous les Français, pour les élections régionales.

Avec AFP

Première publication : 03/12/2017