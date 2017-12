Tollé autour d'une exposition berlinoise, "Le musée des martyrs", où figure l'un des terroristes du Bataclan

Une exposition berlinoise intitulée "Le musée des martyrs", consacrée à des personne mortes pour leurs idées, présente une photo de l'un des auteurs de l'attentat du Bataclan en 2015. Polémique sur les réseaux sociaux.

"Scandaleux", "honteux", l’exposition berlinoise intitulée "Le musée des martyrs" ne passe pas inaperçue. Depuis la fin du mois de novembre, le travail de deux artistes danois, exposé dans la capitale allemande à la Maison des artistes de Béthanie, met à l'honneur des personnes "mortes pour leurs convictions". Au milieu des portraits de Socrate ou de Martin Luther King, on peut y voir celui d’Ismaël Omar M., l’un des trois auteurs de l'attentat du Bataclan en 2015, responsable de la mort de 90 personnes venues assister au concert de rock des Eagles of Death Metal.

D'autres personnalités controversées partagent l’affiche comme l'Égyptien Mohammed Atta, chef du commando terroriste du 11-septembre 2001 aux États-Unis, ainsi que les auteurs des attaques de Bruxelles en 2016.

Berlin : un terroriste du Bataclan au «Musée des martyrs» https://t.co/rMwTfLI6hr via @LeParisienMonde Georges Salines (@GeorgesSalines) 4 décembre 2017

"Élargir le concept de martyr"

Le commissaire de l’exposition, Ricarda Ciontos, justifie la présence de ces terroristes en expliquant que les deux artistes, Ida Grarup Nielsen et Henrik Grimbäck, ont souhaité "élargir le concept de martyr" et présenter des personnalités "au-delà de tout jugement de valeur".

Des explications jugées peu recevables par l'ambassade de France en Allemagne, qui a critiqué un "parti pris profondément choquant". "Tout en appelant notre attachement à la liberté de la création artistique, nous dénonçons la confusion ainsi faite entre martyr et terrorisme", a fait savoir la représentation diplomatique au journal Le Parisien. L’association de victimes des attentats du 13-novembre, Life for Paris, a également fait part de son indignation dénonçant "une provocation haineuse et intolérable à visée purement médiatique, [et a demandé] le retrait immédiat de la photo incriminée".

Du côté des réseaux sociaux, les commentaires indignés n’ont pas non plus manqué. Certaines personnalités politiques comme Eric Ciotti, Nicolas Dupont-Aignan ou Valérie Boyer se sont notamment fendus d’un tweet pour partager leur indignation.

Au #Musée des Martyrs à #Berlin, une exposition met à l’honneur Socrate, Martin Luther King, Sainte Apolline...Et Ismaël Omar #Mustafaï, l’un des terroristes islamistes de #Paris ayant assassiné 89 personnes le 13 novembre 2015 au #Bataclan. HONTEUX ! https://t.co/bMb6S5TIbN Eric Ciotti (@ECiotti) 2 décembre 2017

Une précédente exposition similaire avait vu le jour au Danemark en 2016, suscitant déjà de vives réactions.

Première publication : 04/12/2017