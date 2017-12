Capitale d'Israël : Macron s'inquiète de la future décision de Trump sur Jérusalem

Alors que le président américain Donald Trump pourrait annoncer prochainement la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël par les États-Unis, son homologue français lui a fait part de sa préoccupation lundi par téléphone.

Le président français, Emmanuel Macron, a dit lundi 4 décembre à son homologue américain, Donald Trump, sa "préoccupation" devant la possibilité de voir les États-Unis reconnaître unilatéralement Jérusalem comme capitale de l’État d'Israël.

"Emmanuel Macron a rappelé que la question du statut de Jérusalem devra être réglée dans le cadre des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens, visant en particulier l'établissement de deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité avec Jérusalem pour capitale", a annoncé l'Élysée dans un communiqué. Les deux hommes se sont entretenus par téléphone, indique le message, et "sont convenus de se reparler prochainement à ce sujet".

Les Palestiniens revendiquent Jérusalem-Est comme capitale de leur futur État tandis que la communauté internationale n’a jamais fait droit aux demandes d'Israël qui soutient que la ville est sa capitale. Le monde musulman l'a déjà mis en garde contre tout choix susceptible de ruiner ses espoirs de relance du processus de paix, les alliés des Palestiniens multipliant les avertissements et parlant de "grande catastrophe", "escalade", "violence"...

Déménagement de l'ambassade américaine ?

Le président américain met la dernière main à sa décision sur un éventuel déménagement de l'ambassade des États-Unis de Tel-Aviv vers Jérusalem, a annoncé son proche conseiller Jared Kushner. Donald Trump "analyse encore de nombreux faits et quand il aura pris sa décision c'est lui qui voudra l'annoncer", a déclaré dimanche le gendre du milliardaire républicain. Un responsable américain avait indiqué plus tôt qu’une annonce serait faite mercredi.

Théoriquement, le président doit décider d'ici lundi prochain s'il renouvelle, comme l'ont fait - tous les six mois - tous ses prédécesseurs et lui-même une première fois en juin, une clause dérogatoire à la loi qui impose, depuis 1995, d'installer l'ambassade à Jérusalem. Ou alors s'il donne son feu vert à ce déménagement, comme il l'a promis durant sa campagne.

De son côté, la Maison Blanche a également fait part de l'entretien téléphonique entre les deux présidents, indiquant qu'ils avaient évoqué la situation au Proche-Orient et en Irak, mais sans donner de précision sur les échanges qu'ils ont eus à propos de Jérusalem.

Avec Reuters et AFP

Première publication : 04/12/2017