Enfin reconstitué, le squelette d'un australopithèque plus vieux que Lucy bouleverse les certitudes

Le paléontologue Ron Clarke et son équipe ont dévoilé mercredi le squelette de Little Foot, un australopithèque sud-africain vieux de 3,67 millions d'années. Sa reconstitution doit éclairer d'un jour nouveau la vie de ces très lointains ancêtres.

Une équipe de chercheurs a dévoilé mercredi décembre, à Johannesburg, le squelette quasi-complet de l’australopithèque Little Foot, vieux de 3,67 millions d'années. Cousin de la fameuse Lucy (âgée d'environ 3,2 millions d'années) retrouvée en Éthiopie, Little Foot a été découvert en petits morceaux à partir de 1994 par le paléontologue britannique Ron Clarke dans une grotte de Sterkfontein, près de Johannesburg.

Il lui a fallu plus de 20 ans pour en extraire minutieusement toutes les pièces et présenter le fossile complet avec ses confrères de l'université du Witwatersrand. "Cela nous a pris beaucoup de temps parce que nous avons choisi d'exhumer le fossile dans la grotte-même", a expliqué mercredi à l'AFP Ron Clarke. "Les os étaient extrêmement fragiles", a-t-il ajouté.

Reconstitué à 90 %, Little Foot est aujourd'hui le squelette le plus complet d'un humanoïde âgé de plus d'un million et demi d'années à la disposition des chercheurs.

Idées remises en cause

Le spécimen est encore loin d'avoir livré tous ses secrets mais il permet déjà, selon Ron Clarke, de remettre en cause certaines idées sur ces cousins éloignés de l'Homo sapiens moderne. "Ce que Little Foot nous montre, c'est que l'image représentée dans nos livres de nos ancêtres marchant à quatre pattes puis se relevant progressivement est totalement fausse", a-t-il estimé.

Le squelette de Little Foot enfin reconstitué. Agé d’environ 3,67 millions d’années, c'est l’un des squelettes d’australopithèques les plus anciens et les plus complets au monde #AFP pic.twitter.com/wmmZfOCWIh Agence France-Presse (@afpfr) 6 décembre 2017

En étudiant le squelette, le paléontologue a découvert que ses mains étaient très proches de celles des humains et ses jambes plus longues que ses bras. "Nos ancêtres se tenaient déjà debout lorsqu'ils vivaient dans les arbres et lorsqu'ils en sont descendu, ils marchaient debout", a expliqué Ron Clarke, "Little Foot n'est jamais passé par l'étape du singe, avec des longs bras et des longues mains".

L'observation de ses dents lui a également permis d'affirmer que Little Foot était une femme âgée "d'environ 30 ans". Selon Ron Clarke, l'étude du squelette devrait nourrir une vingtaine d'articles scientifiques dans les années à venir.

Avec AFP

Première publication : 07/12/2017