Le Parlement australien adopte la loi sur le mariage homosexuel

Le Parlement australien a adopté, jeudi, la loi sur le mariage homosexuel, ouvrant très largement la voie à la signature de la loi par le gouverneur général. Les militants célèbrent d'ores et déjà cette victoire.

Le Parlement australien a adopté, jeudi 7 décembre, la loi sur le mariage homosexuel. Le gouverneur général Peter Cosgrove, le représentant en Australie de la reine Elizabeth, doit désormais signer cette loi, ce qui devrait être chose faite dans les prochains jours.

Le vote a été accueilli par des cris de joie, des embrassades et des applaudissements nourris dans la chambre basse du Parlement. Seuls quatre membres de la Chambre des représentants, qui compte 150 élus, se sont opposés au texte qui avait été adopté le 29 novembre au Sénat par 43 voix contre 12.

"Quelle journée pour l'amour, pour l'égalité et pour le respect ! L'Australie l'a fait", s'est félicité devant la Chambre le Premier ministre de centre-droit, Malcolm Turnbull. "Chaque Australien a eu son mot à dire et a jugé que c'était juste", a-t-il ajouté, faisant allusion à la consultation publique qu'il avait souhaitée, au cours de laquelle le mariage homosexuel avait recueilli plus de 62 % d'opinions favorables.

Après le vote au Sénat, Penny Wong, élue qui s'est fait la porte-voix de la cause, avait salué un vote actant "l'acceptation de nos frères et sœurs LGBT" par la société. "Cette victoire est l'aboutissement de plus de dix ans de travail des militants de l'égalité", s'était félicitée Anna Brown, du Human Rights Law Centre, fer de lance de cette campagne.

Première publication : 07/12/2017