Statut de Jérusalem : inquiétudes après l'appel du Hamas à "une nouvelle Intifada"

Une escalade de violence est redoutée dans les territoires palestiniens vendredi, jour de prière des musulmans. Le Hamas a appelé à "une nouvelle intifada" après la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël.

Les regards sont tournés vers l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, vendredi 8 décembre. Depuis l'annonce par Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, la tension est vive dans la région : le Hamas qui contrôle la bande de Gaza a appelé à une "nouvelle intifada" et, jeudi soir , au moins deux roquettes ont été tirées à partir de Gaza vers Israël, affirme Tsahal.

L'armée israélienne a annoncé avoir envoyé des renforts en Cisjordanie occupée, où toutes les formations politiques palestiniennes ont appelé à une journée de grèves et de manifestations. Des rassemblements sont également prévus ailleurs dans le monde musulman, notamment à Istanbul et en Malaisie, au lendemain de ceux qui ont eu lieu du Pakistan à la Turquie en passant par la Tunisie et la Jordanie où plusieurs centaines de manifestants ont scandé "Mort à Israël".

Des portraits de Donald Trump brûlés

Des Palestiniens en colère ont aussi brûlé jeudi le portrait de Donald Trump pour protester contre la décision unilatérale du président américain qui entend transférer à terme l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Plus d'une vingtaine de Palestiniens ont été blessés par des balles en caoutchouc ou réelles lors de heurts avec l'armée israélienne.

Une grève générale a été largement suivie jeudi en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville annexée par Israël et considérée par la communauté internationale comme occupée.

Réunion d'urgence à l'ONU

L'initiative de Donald Trump, qui a suscité la réprobation dans le monde entier, sera vendredi au cœur d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. La cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, s'est alarmée d'un retour "à des temps encore plus sombres", alors que la Russie s'est dite "très inquiète".

Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, la communauté internationale s'est gardée de reconnaître Jérusalem comme capitale. Elle considère que la question du "statut final" de Jérusalem, l'une des plus épineuses du conflit israélo-palestinien, doit être négociée.

Avec AFP

Première publication : 08/12/2017