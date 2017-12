Statut de Jérusalem : l’Asie musulmane manifeste après la décision de Donald Trump

Plusieurs milliers de musulmans ont défilé en Indonésie, Malaisie, Pakistan et Afghanistan, vendredi, pour protester contre la décision de Donald Trump de considérer Jérusalem comme la capitale d'Israël. Les rassemblements ont eu lieu dans le calme.

Ils étaient plusieurs milliers de manifestants dans les rues d'Indonésie, de Malaisie, du Pakistan et d'Afghanistan, vendredi 8 décembre, pour protester contre la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et d’y transférer l’ambassade américaine.

Les manifestants se sont notamment rassemblés dans le calme autour des ambassades des États-Unis en Indonésie et en Malaisie, où les mesures de sécurité avaient été renforcées. En Indonésie, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant la représentation diplomatique à Jakarta, la capitale. Certains brandissaient le drapeau palestinien et criaient "Allahou Akbar" ("Dieu est grand"). Le consulat américain de Surabaya, la deuxième ville du pays, a été fermé pour la journée. Sur l'île de Sulawesi, des étudiants ont mis le feu à des drapeaux américains et israéliens.

Une effigie de Donald Trump brûlée

En Malaisie, quelque 5 000 manifestants ont défilé dans la capitale Kuala Lumpur et ont scandé des slogans anti-américains puis brûlé une effigie de Donald Trump devant l’ambassade américaine. En tête de cortège, le ministre malaisien de la Jeunesse et des Sports, Khairy Jamaluddin, a accusé le locataire de la Maison Blanche d'avoir effectué une "annonce illégale". "Ce que vous avez fait contrevient à la législation internationale. Les musulmans ne peuvent pas accepter votre décision", a lancé le ministre de ce pays à majorité musulmane.

La Malaisie et l'Indonésie sont de fervents soutiens de la cause palestinienne. Les manifestations de solidarité à l'égard du peuple palestinien sont fréquentes.

"Trump est fou"

Des centaines de personnes ont également manifesté dans plusieurs villes du Pakistan, scandant "Mort à Trump", "Trump est fou" ou encore "Mort aux États-Unis".

En Afghanistan, plus d'un millier de personnes se sont réunies en début d'après-midi devant la principale mosquée de Kaboul, munies de pancartes clamant "Jérusalem est palestinienne". Quelques dizaines de manifestants ont tenté de marcher vers l'ambassade américaine mais ont été rapidement refoulés. Aucun incident violent n'a été rapporté. Environ 3 000 personnes se sont également réunies à Herat, dans l'Ouest, et à Kunduz, dans le Nord-Est.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 08/12/2017