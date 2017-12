Élection territoriale en Corse : 16 % des inscrits ont voté à la mi-journée

Les Corses votent, dimanche, pour élire leur nouvelle collectivité territoriale unique, scrutin pour lequel les nationalistes sont grands favoris. À midi, la participation était faible – seuls 16 % des inscrits avaient fait le déplacement.

Les Corses se rendaient aux urnes, dimanche 10 décembre, pour élire la nouvelle collectivité territoriale unique qui naîtra le 1er janvier. Ce second tour devrait, sauf énorme surprise, voir triompher les nationalistes.

Les 538 bureaux de vote ont ouvert à 8 h et fermeront à 18 h avec des résultats attendus dans la soirée. Le taux de participation était de 16,07 % dimanche matin, contre 17,52 % à la même heure dimanche 3 décembre pour le premier tour du scrutin, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur.

À la sortie du bureau de vote où il s'était rendu dimanche matin, l'autonomiste Gilles Simeoni, tête de liste de la coalition nationaliste, espérait "encore plus de participation, peut-être que le premier tour aura eu un effet démobilisateur, j'espère que non".

L'enjeu de la participation était également souligné par Jean-Guy Talamoni, le leader indépendantiste 5e sur la liste, qui se disait toutefois "tout à fait serein" quant au résultat de l'élection.

Triomphe de la liste Pè a Corsica au premier tour

Forte de son score triomphal lors du premier tour (45,36 % des suffrages exprimés), la liste Pè a Corsica (Pour la Corse) emmenée par Gilles Simeoni est en position de conforter son score, notamment grâce au probable transfert de l'essentiel des 6,69 % des voix obtenues par le petit parti indépendantiste U Rinnovu au premier tour.

Si le Rinnovu a refusé de négocier un rapprochement avec Pè a Corsica et n'a pas donné de consignes de vote, Paul-Felix Benedetti, sa tête de liste, s'est félicité au soir du premier tour que "les nationalistes dans leur globalité aient obtenu la majorité absolue". Il a également dit qu'à titre personnel, il voterait pour la liste de Pè a Corsica.

Cette dernière devrait également bénéficier de la prime au vainqueur prévue par ce scrutin à la proportionnelle, soit 11 sièges attribués à la liste arrivée en tête au second tour.

Mandat de trois ans et demi pour les élus

Les trois autres listes en course pour ce second tour des territoriales sont arrivées loin derrière au premier tour : celle de la droite régionaliste de Jean-Martin Mondoloni a obtenu 14,97 % des voix devant celle soutenue par Les Républicains emmenée par Valérie Bozzi (12,77 %) et celle du parti présidentiel d'Emmanuel Macron, la République en Marche, emmenée par Jean-Charles Orsucci (11,26 %).

Le scrutin va donner naissance en janvier à une Collectivité territoriale unique, une première en France métropolitaine, à la place des deux conseils départementaux et de la Collectivité territoriale (région). Ses 63 élus n'auront qu'un mandat de trois ans et demi, jusqu'en 2021, date des prochaines élections régionales.

Avec AFP

Première publication : 10/12/2017