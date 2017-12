"Make Our Planet Great Again" : 18 premiers lauréats sélectionnés

La liste des 18 premiers chercheurs sélectionnés pour l'initiative "Make Our Planet Great Again", lancée par Emmanuel Macron en juin, a été dévoilée lundi. Plus de la moitié viennent de laboratoires américains.

Ils étaient 1 822 candidats à répondre à l'appel d'Emmanuel Macron "Make Our Planet Great Again". Une première liste de 18 chercheurs a été rendue publique, lundi 11 décembre.

Ils proviennent de six pays, principalement des États-Unis (13 projets), du Canada (1), d'Espagne (1), d'Inde (1), de Pologne (1) et d'Italie (1). Ils ont été sélectionnés à partir de trois axes de recherche : compréhension du système Terre ; changement climatique, résilience, développement durable, impact sociétal ; et transition énergétique. Une seconde vague de sélection sera organisée mi-janvier.

Sept femmes, onze hommes

"Les sept femmes et onze hommes ont été sélectionnés sur la base de leur projet afin qu'il soit en adéquation avec ceux déjà menés en France, précise-t-on à l'Élysée, mais aussi sur leur personnalité." Les lauréats bénéficieront de fonds compris entre 1 et 1,5 million d’euros pour des programmes de recherche d’au moins trois ans dans des instituts français.

En juin dernier, le président français avait proposé aux chercheurs du monde entier des bourses pour venir en France poursuivre leurs travaux sur le changement climatique, en réponse à la sortie de l'accord de Paris des États-Unis, décidée par le président Donald Trump.

5 000 messages reçus

Après la mise en ligne d’une plateforme permettant de recueillir les candidatures, le CNRS était en charge de sélectionner les meilleurs profils parmi les 5 000 messages reçus.

L’annonce du président français a été faite à la veille du Sommet sur le climat, qui doit réunir mardi à Paris près de 4 000 invités – personnalités, politiques, chercheurs – avec l’objectif de remobiliser la communauté internationale sur les questions climatiques, après le retrait de Donald Trump de l’accord de Paris et dans le sillage de l’appel historique de 15 000 chercheurs du monde entier à "sauver le climat".

La liste des 18 chercheurs :

- Pr Venkatramani Balaji, Senior Researcher

Université d’origine : États-Unis, Princeton

Projet : Amélioration de la prise en compte des nuages dans la modélisation climatique

Laboratoires français : Saclay, CEA/CNRS/UVSQ, Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement

- Dr Frédéric Bouchard, Junior Researcher

Laboratoire d’origine : Canada, Institut national de la recherche scientifique

Projet : Dynamique du permafrost et des gaz à effets de serre en Sibérie

Laboratoires français : Saclay, Université Paris-Sud/CNRS, Laboratoire géosciences Paris-Sud

- Pr Julien Boucharel, Junior Researcher

Université d’origine : États-Unis, University of Hawaii

Projet : Lien entre activité des cyclones et dynamique océanique

Laboratoires français : Toulouse, Cnes/CNRS/IRD/Université Paul-Sabatier, Laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiales

- Dr Virginie Guemas, Junior Researcher

Laboratoire d’origine : Espagne, Barcelona supercomputing center

Projet : Développement d’un modèle de paramétrisation des flux de chaleur pour l'interface glace-atmosphère aux pôles

Laboratoire français : Toulouse, MétéoFrance/CNRS, Centre national de recherches météorologiques

- Dr Nuria Teixido, Senior Researcher

Université d’origine : États-Unis, Stanford University

Projet : Compréhension des évolutions des écosystèmes marins

Laboratoires français : Villefranche-sur-Mer, Université Pierre-et-Marie-Curie/CNRS, Laboratoire d'océanographie de Villefranche

- Pr Louis Derry, Senior Researcher

Université d’origine : États-Unis, Cornell University

Projet : Compréhension de la zone critique face au changement climatique

Laboratoire français : Paris, Institut de physique du globe de Paris

- Dr Barbara Ervens, Senior Researcher

Université d’origine : États-Unis, NOAA Boulder

Projet : Modélisation des processus biologiques dans les nuages

Laboratoires français : Clermont-Ferrand, CNRS/Université Clermont-Auvergne, Institut de chimie de Clermont-Ferrand

- Pr Joost de Gouw, Senior Researcher

Université d’origine : États-Unis, University of Colorado Boulder

Projet : Analyse des composés volatils organiques et de leurs effets sur le climat

Laboratoire français : Lyon, Université de Lyon/CNRS IrceLyon

- Dr Delphine Renard, Junior Researcher

Université d’origine : États-Unis, University of California Santa Barbara

Projet : Utiliser l’agrobiodiversité pour sécuriser une fourniture stable de nourriture en contexte de variabilité climatique

Laboratoire français : Montpellier, CNRS/Université Montpellier/Université Paul-Valéry/EPHE/SupAgro/Inra/IRD, Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive

- Pr Alessandra Giannini, Senior Researcher

Université d’origine : États-Unis, Columbia University

Projet : Amélioration de la prévision des pluies en zone tropicale

Laboratoire français : Paris, CNRS/ENS/École polytechnique/Université Pierre-et-Marie-Curie, Laboratoire de météorologie dynamique

- Pr Thomas Lauvaux, Junior Researcher

Université d’origine : États-Unis, PennState

Projet : Quantification des gaz à effet de serre d'origine urbaine

Laboratoires français : Saclay, CEA/CNRS/UVSQ, Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement

- Dr Vincent Vadez, Senior Researcher

Laboratoire d’origine : Inde, CGIAR

Projet : Amélioration de semences pour les régions arides et les climats du futur

Laboratoire français : Montpellier, IRD/Université de Montpellier/Cirad/CNRS, Laboratoire Diversité - adaptation - développement

- Pr Christopher Cantrell, Senior Researcher

Université d’origine : États-Unis, University of Colorado Boulder

Projet : Impacts climatique et sanitaire à grande échelle de la pollution urbaine

Laboratoire français : Créteil, Université Paris-Est Créteil/CNRS, Laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques

- Pr Camille Parmesan, Senior Researcher

Université d’origine : États-Unis, University of Texas at Austin

Projet : Impact du changement climatique sur les espèces

Laboratoire français : Moulis, CNRS/Université Paul-Sabatier, Station d’écologie théorique et expérimentale

- Dr Benjamin Sanderson, Junior Researcher

Université d’origine : États-Unis, NCAR Boulder

Projet : Risques et incertitudes liés au changement climatique

Laboratoire français : Toulouse, Cerfacs/CNRS, Laboratoire Climat, environnement, couplage et incertitudes

- Dr Philip Schulz, Junior Researcher

Laboratoire d’origine : États-Unis, National Renewable Energy Laboratory

Projet : Matériaux et interfaces hybrides pour le photovoltaïque

Laboratoire français : Paris, EDF/CNRS/Chimie-ParisTech, Institut de recherche et développement sur l'énergie photovoltaïque

- Dr Lorie Hamelin, Junior Researcher

Laboratoire d’origine : Pologne, Institute of Soil Science and Plant Cultivation

Projet : Développement de la biomasse et gestion circulaire du carbone associé

Laboratoire français : Toulouse, Insa/Inra/CNRS, Laboratoire d'ingénierie des systèmes biologiques et des procédés

- Dr Giuliano Giambastiani, Senior Researcher

Laboratoire d’origine : Italie, INRS

Projet : Développement de catalyseurs durables pour les énergies renouvelables

Laboratoire français : Strasbourg, CNRS/Université de Strasbourg, Institut de chimie et procédés pour l'énergie, l'environnement et la santé

Première publication : 11/12/2017