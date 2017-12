Cyclisme : un contrôle antidopage anormal pour Chris Froome sur le Tour d'Espagne

Quadruple vainqueur du Tour de France, le Britannique Chris Froome été contrôlé positif au bronchodilatateur salbutamol lors du Tour d'Espagne 2017 qu'il a remporté, a fait savoir l'Union cycliste internationale (UCI) à l'AFP.

Selon les journaux "Le Monde" et "The Guardian", Team Sky, l'équipe du coureur, a confirmé des résultats "anormaux" mais pas le contrôle positif. "Pour être clair, il n’y a pas d’accusation de contrôle positif contre Chris. La notification que Chris a reçue de la part de l’UCI détaille un processus clair, qui est en cours et dans lequel Chris s’est engagé, a écrit Team SKy aux deux quotidiens. Il y a de nombreuses preuves qui montrent des variations importantes et imprévisibles dans le métabolisme et l’excrétion du salbutamol."

Le salbutamol est connu pour être le principe actif de la Ventoline, médicament que le coureur a toujours avoué prendre pour soignenr son asthme. Mais s'il était prouvé que les doses prélevées dépassent le seuil d'un simple traitement, Chris Froome pourrait être déchu de son titre de la dernière Vuelta, qu'il avait remporté en septembre dernier.

Avec AFP

Première publication : 13/12/2017