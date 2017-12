Patrick Nganang devant la justice camerounaise, 6 700 soutiens demandent la libération de l'écrivain

L’écrivain camerounais Patrice Nganang doit être jugé vendredi pour "apologie de la violence" et "outrage à corps constitué", après un message hostile au président Biya publié sur Facebook. Il avait été interpellé le 6 décembre à Douala.

Neuf jours après son interpellation à l’aéroport de Douala, alors qu’il s’apprêtait à prendre l’avion pour Harare, au Zimbabwe, où réside son épouse, l’écrivain Patrice Ngagang doit comparaitre vendredi 15 décembre devant le tribunal de première instance de Yaoundé, dans le cadre d’une comparution immédiate, selon son avocat, Me Emmanuel Simh, joint par France 24.

L’auteur camerounais de "Temps de chien" (prix Marguerite-Yourcenar en 2011 et Grand prix de la littérature d’Afrique noire en 2013), âgé de 47 ans, résidant aux États-Unis où il enseigne la littérature à université de l’État de New York, sera jugé pour "apologie de la violence" et "outrage à corps constitué", toujours selon son avocat.

Patrice Ngagang a été présenté le 13 décembre, dans la soirée, au procureur de la République après plusieurs jours de garde à vue, puis écroué à la prison centrale de Kondengui, à Yaoundé, dans l’attente de son procès. "Il va bien, il a un état d’esprit combatif et est prêt à affronter l’accusation", assure Me Emmanuel Simh.

"Une rancœur ancienne"

L’écrivain devra s’expliquer sur un texte publié le 3 décembre sur Facebook, dans lequel il menaçait "de donner une balle exactement dans le front de Paul Biya", le président camerounais. Pour son avocat, cette phrase relève du "pur fantasme" et du "second degré". Cela a provoqué "l’énervement du pouvoir", car "Patrice Ngagang est connu notoirement pour être opposé au régime", rappelle son avocat, qui évoque "une rancœur ancienne [entre son client] et le pouvoir".

>> À voir : l'Ambazonie, la République fantasmée des séparatistes anglophones camerounais

Au cours de son voyage au Cameroun, pays où il séjourne régulièrement, l’écrivain s’est notamment rendu dans les deux régions anglophones du pays plongées depuis un an dans une grave crise socio-politique, sur fond de velléités sécessionnistes. Son reportage avait été publié la veille de son interpellation sur le site Internet de l'hebdomadaire Jeune Afrique sous le titre "Carnet de route en zone (dite) anglophone". Critique envers la gestion de cette crise par le régime et la répression dans ces zones, Patrice Ngagang concluait son article ainsi : "Seul le changement au sommet de l’État pourra régler le conflit anglophone au Cameroun".

Pétition et appel à sa libération

Une pétition "Pour une liberté immédiate de Patrice Nganang, écrivain camerounais" a été lancée sur Internet par un collectif d’écrivains occidentaux et africains. Elle a franchi jeudi 14 décembre la barre des 6 700 signataires. "On peut le traiter de fou, on peut ne pas être d’accord avec lui mais il est inacceptable de continuer à traiter ainsi ceux, artistes, écrivains ou autres, qui accomplissent ce qu’ils croient être juste, un devoir citoyen de sortir son pays du marasme où il se trouve", affirment ses soutiens dans un message d'introduction à cette pétition.

À l’origine de cette initiative, Paul Astier. Joint par France 24, l’éditeur puis agent littéraire de Patrice Nganang depuis onze ans, décrit "un activiste et un combattant des libertés" qui est "toujours prêt à défendre la cause des opprimés". "Je pense qu’il a pris beaucoup de risque depuis plusieurs années. C’est un opposant très virulent dans tout qu’il écrit et dans ce qu’il dit. Il est très combatif", souligne l’ami de l’écrivain.

Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale (REDHAC) et Tribunal Article 53, une association locale de défense des droits de l’Homme, appelle également à la libération "sans condition et à l’immédiat" de l’auteur ainsi que "tous les activistes et défenseurs encore en détention dans le cadre [de la crise dans la région anglophone]".

