Africa Mercy : le "navire de l’espoir" en mission au Cameroun

Le bateau-hôpital de l’ONG Mercy Ships mouille dans le port de Douala jusqu’en juin 2018 pour une mission de dix mois. Il offre des soins gratuits aux Camerounais atteints de maladies rares dans un pays où le système de santé est défaillant.

En plein cœur du port de Douala, dans l'ouest du Cameroun, l’Africa Mercy en impose. Le navire blanc et bleu de 140 mètres de long est ancré au milieu des grues, des camions et des conteneurs. Sur la terre ferme, trois grandes tentes sont installées : c’est là que des patients venus des dix régions du Cameroun, sont reçus par les 400 bénévoles de l’ONG Mercy Ships.

Près de 28 % des 24 millions de Camerounais vivent en dessous du seuil de pauvreté et il y a moins d’un médecin pour 1 000 habitants. L’accès aux soins reste donc extrêmement limité. La mission d’Africa Mercy permet, le temps de la mission, de renforcer le système de santé local. Les équipes espèrent réaliser entre 3 000 et 4 000 interventions chirurgicales lors des dix mois de leur mission.

Michele, 14 ans, avait les jambes arquées depuis son enfance. "Plus le temps passait, plus elle s’affaissait", confie sa mère Solange. Avant d’être reçue par les équipes de Mercy Ships, elle a fait le tour des différents hôpitaux agréés. "On avait accepté de l’opérer mais il fallait énormément d’argent, que je n’ai pas. On parlait de 1 118 000 francs CFA (environ 1 700 euros) pour une première intervention, pour un pied." Depuis son opération à bord du navire, Michele a fait de gros progrès et pourra bientôt rentrer chez elle.

Partenariat avec le gouvernement

"Nous avons aussi une mission de long terme car nous investissons beaucoup dans l’éducation, la formation et le contrôle du personnel médical local", explique Corne Blom, directeur de l’hôpital. Mercy Ships mise sur le renforcement des capacités médicales locales pour améliorer le système de prestations de soins du pays. L’ONG finance également la construction et la rénovation d’établissements médicaux.

Le gouvernement camerounais, qui a invité l’organisation sur son territoire, s’investit également dans cette mission. Il finance notamment le carburant du navire Africa Mercy, le transport des patients jusqu’au bateau-hôpital et participe à la communication autour de l’initiative de l'ONG.

Dès l’été 2018, le navire reprendra la mer, direction la Guinée, où un partenariat similaire avec les autorités a été conclu.

Première publication : 15/12/2017