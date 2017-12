Mondial de handball féminin : les Bleues en finale après leur victoire contre la Suède

Les handballeuses françaises se sont qualifiées pour la finale du Mondial en battant la Suède 24 à 22 vendredi à Hambourg. Elles affronteront dimanche 17 décembre les Norvégiennes, championnes en titre.

Comme leurs homologues masculins début 2017, les handballeuses françaises devront vaincre la Norvège pour s'offrir le titre mondial. Les Bleues se sont qualifiées pour la finale vendredi 15 décembre après une belle victoire sur la Suède, 24 à 22, à Hambourg.

Finale Mondial 2017 masculin :

France VS Norvège

Finale Mondial 2017 féminin :

France VS Norvège

Il n'y a plus qu'à aller chercher le titre ! 💪 ️🇫🇷 #EspritHandball Esprit Handball (@EspritHandball) 15 décembre 2017

Quoi qu'il arrive, la neuvième médaille du handball féminin français est déjà dans la poche. Ce sera la cinquième dans un Mondial (une or en 2003, et trois en argent en 1999, 2009 et 2011) et la troisième d'affilée en compétition internationale, après l'argent des Jeux de Rio et le bronze de l'Euro-2016, du jamais vu.

La dernière marche paraît très élevée face à des Norvégiennes – victorieuses des Néerlandaises 32 à 23 – qui leur ont rarement réussi (leur dernier match avait été perdu en demi-finale de l'Euro en 2016). Mais après tout, les Bleues n'ont-elles pas battu la Suède, qui elle-même avait créé la surprise en dominant sa voisine de groupe ?

Durant cette demi-finale, le suspense aura duré jusqu'à la dernière minute. Ce sont deux buts d'Allison Pineau (quatre au total), plus forte à chaque sortie, un autre de Blandine Dancette et un ultime arrêt d'Amandine Leynaud, meilleure joueuse du match, qui ont apporté la délivrance.

Rendez-vous est donc pris, le dimanche 17 décembre, à Hambourg à la Barcklay card arena à 17h30 pour une finale Norvège - France.

Avec AFP

Première publication : 15/12/2017