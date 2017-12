Le procès en Belgique de Salah Abdeslam reporté au 5 février 2018

Le procès à Bruxelles de Salah Abdeslam a été reporté à la semaine du 5 février 2018, a annoncé lundi le tribunal de Bruxelles. Le jihadiste français est poursuivi pour une fusillade survenue dans la capitale belge en mars 2016, pendant sa cavale.

Le tribunal de Bruxelles a annoncé, lundi 18 décembre, que le procès à Bruxelles de Salah Abdeslam a été reporté à la semaine du 5 février 2018, à la demande de l’avocat du jihadiste français.

Salah Abdeslam sera jugé pendant quatre jours pour une fusillade avec des policiers survenue le 15 mars 2016 dans la commune bruxelloise de Forest, dans une des planques où il s'était réfugié durant sa cavale de quatre mois après les attaques du 13 novembre 2015, à Paris.

S'il est alors parvenu à s'enfuir avec un complice, ce raid policier a de fait précipité la fin de sa cavale. Le Français d'origine marocaine, qui a grandi à Bruxelles, a été arrêté le 18 mars non loin de là, à Molenbeek.

Avec Sofiane Ayari, le complice de sa fuite interpellé en même temps que lui, il doit répondre de "tentative d'assassinat sur plusieurs policiers" et "port d'armes prohibées", le tout "dans un contexte terroriste".

Incarcéré depuis fin avril 2016 à Fleury-Mérogis, le jihadiste de 28 ans est toujours resté mutique face aux enquêteurs français depuis un an et demi. Et c'est contre toute attente qu'il avait décidé en septembre de comparaître pour le procès de la fusillade de Forest.

Avec AFP

Première publication : 18/12/2017