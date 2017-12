"La France, fer de lance du terrorisme" : Emmanuel Macron répond à Bachar al-Assad

Après que Bachar al-Assad a accusé, lundi, la France de "soutenir le terrorisme", Emmanuel Macron a vivement réagi, jugeant les propos du président syrien d'"inacceptables".

"Inacceptables." Le président français Emmanuel Macron a vivement réagi, mardi 19 décembre, aux critiques du président syrien Bachar al-Assad, qui a accusé la France de "soutien au terrorisme".

"Nous avons été cohérents depuis le début", en luttant contre un seul ennemi : "Daech" en Syrie, a déclaré Emmanuel Macron devant la presse. "C'est pour cela que les propos étaient inacceptables" car "si quelqu'un a combattu et peut gagner d'ici fin février c'est la coalition internationale", a-t-il ajouté.

Le chef de l'État emboîte le pas de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui avait estimé que Damas n'avait pas à "donner des leçons" à la France.

Lundi 18 décembre, le président syrien Bachar al-Assad s'était fendu d'une déclaration incendiaire sur la politique française durant la guerre en Syrie : "La France a été le fer de lance du terrorisme et ses mains sont couvertes de sang syrien depuis les premiers jours et ils n'ont pas changé fondamentalement de position", avait-il déclaré à l'agence de presse Sana.

"Quand on a passé son temps à massacrer son peuple…"

Dans la nuit de lundi à mardi, Jean-Yves Le Drian, en visite à Washington, avait été le premier représentant à répondre à la sortie du président syrien, estimant que ce dernier n'avait pas le droit de "donner des leçons".

"D'abord, M. Bachar al-Assad ne me semble pas vraiment en situation de pouvoir affirmer une prise de position politique, tant qu'il est dépendant de la Russie et de l'Iran. Ensuite, quand on a été le premier à libérer [de prison] les jihadistes de Daech, on ne donne pas de leçon. Et enfin, quand on a passé son temps à massacrer son peuple, on a généralement un peu plus de discrétion", a-t-il expliqué.

Dans un entretien accordé à France 2, dimanche soir, Emmanuel Macron a estimé qu'une fois la guerre contre l'organisation État islamique terminée, il faudrait parler au président Bachar al-Assad afin de construire une solution politique dans ce pays ravagé par plus de six ans de conflit.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 19/12/2017