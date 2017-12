Jérusalem : l'avertissement de Trump aux pays tentés par un vote à l'ONU

Donald Trump a lancé mercredi une sévère mise en garde aux pays tentés de voter jeudi à l'ONU une résolution condamnant la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël, menaçant de couper des financements américains.

Après le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale de l'ONU vote jeudi 21 décembre sur une résolution condamnant la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël, sur fond de vives menaces de Donald Trump contre ceux qui adopteront ce texte.

"Ils prennent des centaines de millions de dollars et même des milliards de dollars et, ensuite, ils votent contre nous", a tempêté le président américain à la veille du vote. "Laissez-les voter contre nous, nous économiserons beaucoup, cela nous est égal".

La manière dont son ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley, avait réagi lundi à ce cinglant désaveu lors d'un vote au Conseil de sécurité sur une résolution condamnant la reconnaissance était, pourtant, tout sauf indifférente. Ce vote "est une insulte que nous n'oublierons pas", avait lancé, l'oeil noir, la diplomate à ses 14 partenaires du Conseil, dont ses alliés européens, qui avaient unanimement approuvé la condamnation de la décision de Donald Trump du 6 décembre.

"What we witnessed here today in the Security Council is an insult. It won’t be forgotten. It’s one more example of the @UN doing more harm than good in addressing the Israeli-Palestinian conflict."

-Amb. Haley after vetoing a UNSC resolution on Jerusalem: https://t.co/ipDIorG7KY pic.twitter.com/rhRLzZXWFr US Mission to the UN (@USUN) 18 décembre 2017

In fine, le texte n'a pas été adopté, les États-Unis ayant utilisé leur veto de membre permanent.

À l'Assemblée générale des Nations unies, qui compte 193 membres, aucun pays n'a de droit de veto sur les résolutions, qui ne sont pas contraignantes. L'enjeu du scrutin résidera dans le nombre d'États qui approuveront la résolution.

Le texte, proposé par le Yémen et la Turquie, affirme que toute décision sur le statut de Jérusalem "n'a pas de force légale, est nulle et non avenue et doit être révoquée". Il rappelle toutes les résolutions adoptées par l'ONU ayant trait à la colonisation de territoires palestiniens et souligne que la question de Jérusalem doit faire partie d'un accord de paix final entre Israéliens et Palestiniens.

Si Nikki Haley n'a guère fait de lobbying au Conseil de sécurité, les États-Unis ont changé radicalement d'approche pour le scrutin à l'Assemblée générale, en multipliant menaces et pressions.

Tweet, email, lettre... Tout a été utilisé pour tenter d'empêcher un nouveau revers diplomatique. "À l'ONU, on nous demande toujours d'en faire plus et de donner plus" et "nous ne nous attendons pas à ce que ceux que nous avons aidés nous ciblent". Jeudi, "les États-Unis noteront les noms", a menacé Nikki Haley dans un tweet. "Le président observera attentivement ce vote et il a demandé que je lui signale les pays qui auront voté contre nous", a renchéri la diplomate dans une lettre.

Avec AFP

Première publication : 21/12/2017