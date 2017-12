Volvo Ocean Race: Vestas 11th Hour racing complète le podium Volvo Ocean Race 2017 - 3e étape: Vestas 11th Hour racing complète le podium

MELBOURNE (AFP) -

Le voilier américano-danois Vestas 11th Hour Racing a pris la 3e place de la 3e étape de la Volvo Ocean Race 2017, course autour du monde en équipage avec escales, Le Cap - Melbourne, en coupant la ligne dimanche à 21 h 52 min 11 sec GMT.

Puis le voilier néerlandais Team Brunel a suivi à 23 H 36 min 27 sec GMT prenant la 4e place.

Le bateau espagnol Mapfre, déjà vainqueur de la 2e étape, avait été le premier de la flotte à couper, dimanche à 16h07 min 21 sec GMT, la ligne d'arrivée virtuelle.

Mapfre, qui a parcouru dans cette étape 6623 milles à près de 20 noeuds/heure de moyenne, a creusé ainsi l'écart en tête du classement général de cette course autour du monde en équipages avec escales.

A leur arrivée à Melbourne après 14 jours de course, les neuf membres de l'équipage espagnol, qui se sont offert un joli cadeau de Noël, ont précédé le voilier chinois Dongfeng Race Team, arrivé deuxième un peu plus de 4h00 plus tard, à 20 h 10 min 16 sec GMT.

Les trois derniers concurrents se trouvaient lundi 12H00 GMT entre 162 et 421 milles de l'arrivée.

Au classement général, Mapfre occupe la tête avec 29 points suivis de Dong Feng Race Team 23 pts et Vestas 11th Hour Racing.

dhe

© 2017 AFP