Présidentielle au Liberia : dépouillement en cours après un second tour dans le calme

Le second tour de la présidentielle au Liberia, qui s'est tenu mardi 26 décembre, a eu lieu dans le "respect du processus électoral" et de manière mieux organisée qu'au premier tour. Mais la participation semble en baisse, selon les premières estimations de l'Union européenne.

Les appels des deux finalistes, l'ex-star du football George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai pour que le scrutin se déroule pacifiquement ont été "entendus", a déclaré la députée européenne belge Maria Arena, qui dirige la mission d'observation de l'Union européenne au Liberia.

Je suis profondément reconnaissant du soutien que ma famille, mes amis et mes fidèles supporters m’ont apporté tout au long de la campagne électorale. Nous sommes à la veille d’un moment historique. #Liberia #Liberia2017 #ChangeForHope George Weah (@GeorgeWeahOff) 26 décembre 2017

Tous deux briguent la succession d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme démocratiquement élue dans un État africain et prix Nobel de la paix en 2011, qui ne pouvait prétendre à un troisième mandat.

Une participation plus faible

Selon les éléments recueillis auprès des 81 observateurs de l'UE déployés sur l'ensemble du territoire, "le taux de participation semble être moins fort que pour le premier tour" qui s'est déroulé le 10 octobre, selon la députée européenne.

Alors que de longues files s'étaient formées lors du premier tour, leur absence cette fois est peut-être également dû à une meilleure préparation du scrutin. "Le personnel de la NEC (la Commission électorale nationale) a été mieux formé semble-t-il entre les deux tours", observe Maria Arena.

La tenue du second tour a été différée de plus d'un mois à la suite d'accusations de fraudes électorales avancées par Joseph Boakai, portant les couleurs du Parti de l'unité, et par Charles Brumskine, le candidat du Parti de la liberté éliminé au premier tour. Ils ont été déboutés par la Cour suprême.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 26/12/2017