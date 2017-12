Marques de sport: "Je peux apporter une certaine influence", estime le rappeur MHD

PARIS (AFP) -

"Si je peux apporter une certaine influence sur un produit vis à vis de mon public, on le fait directement", confie à l'AFP le rappeur MHD, ambassadeur de la marque de sport Puma, qui vient de lancer une collection avec l'équipementier allemand.

Q: Qu'est ce qui a poussé le rappeur que vous êtes à lancer une collection avec une marque de sport?

R: "On se diversifie, on est un peu dans tout. La musique ça ouvre plusieurs portes donc on essaye de tout faire (rires)! J'avais dans un coin de ma tête cette envie de faire une collection à moi, et j'ai eu l'opportunité de travailler avec Puma. Ils m'ont proposé des choses qui m'ont donné envie, après on a décidé de travailler ensemble. J'avais mes petites idées prêtes. Pour l'instant c'est lié au sport et à l'avenir ce sera peut-être encore plus large."

Q: Comment expliquez-vous cette mode du survêtement chez les jeunes ? Pourquoi le "sportswear" a autant la cote ?

R: "Bah parce qu'on est confortable dedans! Je ne pourrais pas rester au quartier par exemple et toujours être serré dans un +jeans+, tandis que là quand je suis en +jogging+, je suis plus à l'aise. Dans les quartiers, c'est ça qui est à la mode avec les trucs +Champions League+, les maillots de foot, tout ça. Franchement c'est arrivé d'un coup, même moi je n'ai rien vu venir! Les gens osent sortir dehors en ensemble de foot. Dès fois, tu vois même des mecs en boite qui sont en maillot de foot! Donc après il ne faut pas s'étonner que dehors on soit en +survet'+ (rires). Après pour être stylé, je n'irai pas jusqu'à conseiller de mettre un +survet'+ de foot, mais je sais pas c'est un +kiff+. Par exemple si t'es fan du PSG, et que t'as l'ensemble sur toi, ça permet de représenter aussi ton club."

Q: Les artistes deviennent-ils plus importants que les stars sportives pour les équipementiers ? Qu'apportent-t-ils de différents selon vous ?

R: "Je ne suis (pas) plus important que personne. Je suis quelqu'un comme tout le monde. Moi je suis un artiste, je fais de la musique et j'ai mon public. Si je peux apporter une certaine influence sur un produit vis à vis de mon public, on le fait directement. Par rapport à la visibilité d'un produit par exemple, dès que j'ai une tournée ou un concert les gens vont me voir en ensemble Puma et se dire: +Ah ouais, il était bien l'ensemble Puma que MHD avait sur scène+, et hop ils vont aller le chercher directement."

Propos recueillis par Yassine KHIRI.

Par Yassine KHIRI

