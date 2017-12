Échange de prisonniers inédit entre autorités ukrainiennes et séparatistes

Les autorités ukrainiennes et les séparatistes pro-russes ont commencé mercredi à procéder à un échange de prisonniers pouvant concerner 380 personnes dans l'Est rebelle de l'Ukraine, soit le plus important en près de quatre ans de conflit.

Selon un journaliste de l’AFP présent sur place, un premier groupe de 15 prisonniers ukrainiens transportés par bus est arrivé sur le territoire contrôlé par Kiev.

380 prisonniers échangés

Ces prisonniers étaient détenus par la "République" autoproclamée par les rebelles à Lougansk (LNR), selon la vice-présidente du Parlement Iryna Guerachtchenko, qui participé aux négociations sur l'échange.

Au total, les séparatistes devraient remettre mercredi à Kiev 74 prisonniers ukrainiens détenus par les deux républiques autoproclamées, la LNR et celle de Donetsk, en échange de 306 personnes détenues par les autorités ukrainiennes.

Des tensions persistantes

La libération des prisonniers constitue un point clé des accords de paix de Minsk signés en février 2015 pour mettre fin à ce conflit qui oppose depuis avril 2014 les forces gouvernementales à des séparatistes prorusses soutenus, selon Kiev et les Occidentaux, par la Russie. Moscou dément.

Ces accords ont permis une baisse de tensions mais des heurts continuent de se produire, les deux parties s'accusant mutuellement de violer les termes de l'accord. Le conflit a fait plus de 10 000 morts.

Avec AFP

Première publication : 27/12/2017