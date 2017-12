Vladimir Poutine a déposé son dossier de candidature à l'élection présidentielle russe de 2018

L'actuel président russe, Vladimir Poutine, a soumis mercredi 27 décembre son dossier de candidature à l'élection présidentielle, afin de pouvoir briguer en mars 2018 un quatrième mandat qui le conduirait à la tête de la Russie jusqu'en 2024.

Le président russe, Vladimir Poutine, a déposé son dossier de candidature à l’élection présidentielle de mars 2018, mercredi 27 décembre. Ce, deux jours après que la candidature de son principal opposant, Alexeï Navalny, a été refusée.

Vladimir Poutine, 65 ans, souhaite ainsi briguer un quatrième mandat, qui le porterait au pouvoir jusqu’en 2024, un quart de siècle après avoir été désigné dauphin de Boris Eltsine.

"Merci, bonne chance et bonne année !"

Assis derrière un bureau, devant les caméras de télévision, le président russe a présenté son passeport au membre de la Commission électorale centrale qui le recevait, transmis un dossier de documents qui ont été vérifiés, dont un justificatif de revenus, et échangé quelques mots avec lui. "Les documents ont été reçus, merci, bonne chance et bonne année !", a conclu le membre de la Commission.

Plus d'une vingtaine de candidats ont dit vouloir affronter Vladimir Poutine lors de ce scrutin. Devraient être admis dans la course le dirigeant du parti d'extrême droite LDPR, Vladimir Jirinovski, le candidat du Parti communiste, Pavel Groudinine, ou encore la journaliste proche de l'opposition libérale, Ksenia Sobtchak. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 7 janvier pour les candidats indépendants, et jusqu'au 12 janvier pour ceux soutenus par un parti.

En dépit de problèmes comme la corruption, la protection médicale de piètre qualité ou encore un niveau de pauvreté grandissant, les sondages prévoient une très large victoire de Vladimir Poutine. Nombre d'observateurs prévoient toutefois une abstention élevée, vu la popularité du président au pouvoir depuis dix-huit ans et l'absence de son principal opposant.

Avec AFP

Première publication : 27/12/2017