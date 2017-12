L'épidémie de grippe touche toutes les régions sauf la Corse

PARIS (AFP) -

Lavez-vous les mains et limitez les contacts ! L'épidémie de grippe touche désormais toutes les régions de France métropolitaine, sauf la Corse, a indiqué jeudi l'agence sanitaire Santé publique France, dans son bulletin hebdomadaire.

Dans la semaine du 18 au 24 décembre, "6.213 passages aux urgences pour syndrome grippal ont été signalés et 15% des consultations de SOS Médecins ont eu pour motif un syndrome grippal", selon Santé publique France.

En consultation de médecine générale, les cas de syndromes grippaux ont été estimés à 349 cas pour 100.000 habitants, "soit 227.000 nouveaux cas, en forte hausse par rapport à la semaine précédente".

Les régions les plus touchées sont l'Île-de-France (510 cas pour 100.000 habitants), Provence-Alpes-Côte d'Azur (495) et Bretagne (432).

"Les hospitalisations pour grippe affectent principalement les personnes âgées (14% ont entre 65-74 ans et 33% sont âgées de 75 ans ou plus) ainsi que les enfants de moins de 5 ans (22%)", selon l'agence sanitaire.

"La vaccination reste la meilleure protection", souligne Santé publique France, qui donne des conseils pour limiter la transmission de la maladie : se laver fréquemment les mains, limiter les contacts avec les personnes malades, aérer son logement chaque jour et porter un masque quand on présente un syndrome grippal.

Par ailleurs, l'épidémie de gastro-entérite est stable par rapport à la semaine précédente. Cinq régions sont en phase épidémique (Grand Est, Provence-Alpes-Côte d?Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Occitanie) et quatre en phase de pré-épidémie (Normandie, Bretagne, Île-de-France et Corse).

"Cette épidémie de gastro-entérite est caractérisée par un démarrage précoce, tout en gardant pour le moment une intensité modérée", relève Santé publique France.

Enfin, l'épidémie de bronchiolite, maladie qui touche les bébés et enfants de moins de deux ans, est elle aussi stable : elle a causé 4.250 passages aux urgences et 643 visites de SOS Médecins, environ autant que la semaine précédente.

Toutes les régions en métropole sont en phase épidémique, sauf l'Île-de-France, qui a passé ce pic, et la Corse, qui est épargnée.

