Iran : la contestation anti-gouvernementale s'étend à plusieurs villes

Des Iraniens se sont rassemblés dans plusieurs villes du pays pour protester contre la politique économique du gouvernement. À Kermanshah, dans l'ouest, la police anti-émeutes est intervenue. La Maison Blanche a condamné les arrestations.

La police anti-émeutes iranienne a dispersé, vendredi 30 décembre, des manifestants protestant contre le gouvernement dans la ville de Kermanshah, dans l’ouest. La veille, d'autres rassemblements hostiles au président Hassan Rohani s’étaient également tenus dans le nord-est de l'Iran. Des manifestations ont aussi été signalées à Téhéran et dans d'autres grandes villes du pays.

Ces rassemblements interviennent dans un contexte de mécontentement croissant contre la politique économique du gouvernement ou encore l'intervention coûteuse de l’Iran dans les conflits en Syrie ou en Irak.

"La liberté ou la mort"

À Kermanshah, où plus de 600 personnes ont péri lors d'un séisme le mois dernier, quelque 300 manifestants se sont rassemblés aux cris de "Liberté pour les prisonniers politiques" ou "La liberté ou la mort". Des bâtiments publics ont été endommagés, a déclaré l'agence de presse Fars. D'autres rassemblements ont eu lieu à Sari et Racht dans le nord du pays, à Qom au sud de Téhéran et Hamadan dans l'ouest du pays, d'après des images diffusées sur les réseaux sociaux dont Reuters n'a pu vérifier l'authenticité.

À Téhéran, une cinquantaine de personnes se sont réunies sur une place, et la plupart ont accepté de quitter les lieux à la demande de la police, hormis quelques manifestants qui ont été "temporairement arrêtés", a déclaré Mohsen Nasj Hamadani, directeur adjoint de la sécurité pour la province de Téhéran.

Ces arrestations ont été condamnées par la Maison Blanche qui réclame du gouvernement iranien qu'il respecte les droits de son peuple, notamment celui de s'exprimer.

Des slogans "hostiles" à Rohani et Khamenei

À Ispahan, dans le centre, un habitant joint par Reuters au téléphone a déclaré que des manifestants avaient rejoint un rassemblement organisé par des ouvriers d'usine pour réclamer des arriérés de salaires. "Les slogans sont rapidement passés de l'économie à des slogans hostiles au [président Hassan] Rohani et au guide suprême [l'ayatollah Ali Khamenei]", a déclaré ce témoin.

Les manifestations à caractère politique sont rares en Iran, où les forces de sécurité sont omniprésentes. Les derniers rassemblements antigouvernementaux de grande ampleur ont eu lieu en 2009 pour protester contre la réélection de Mahmoud Ahmadinejad.

L'ayatollah conservateur Ahmad Alamolhoda, un proche du Guide suprême de la Révolution islamique, Ali Khamenei, a réclamé davantage de fermeté contre les manifestants. "Si les services chargés du maintien de l'ordre laissent les émeutiers livrés à eux-mêmes, les ennemis publieront des vidéos et des photos dans les médias et diront que le système de la République islamique a perdu sa base révolutionnaire à Mashhad", a-t-il dit, selon des propos rapportés par l'agence Irna.

De son côté, le vice-président Eshaq Jahangiri, allié de Hassan Rohani, a laissé entendre que les conservateurs radicaux opposés au chef de l'État pourraient être à l'origine de ces manifestations. "Quand un mouvement social et politique est lancé dans la rue, ceux qui l'ont déclenché ne seront plus forcément capables de le contrôler par la suite. Ceux qui sont derrière ces événements se brûleront les doigts", a-t-il déclaré, cité par l'agence Irna.

Avec Reuters

Première publication : 30/12/2017