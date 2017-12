Mourinho (ManU): "Très difficile" de lutter avec le riche City

LONDRES (AFP) -

L'entraîneur de Manchester United José Mourinho craint que son club ne parvienne pas à rivaliser avec ses rivaux de Manchester City en raison de leur énorme pouvoir d'achat, dans des propos rapportés par la presse britannique samedi.

"C'est très difficile" de rivaliser, a assuré Mourinho, après avoir dit mardi que les 320 millions d'euros dépensés en transferts depuis son arrivée à l'été 2016 n'étaient "pas assez".

"Pensez-vous que le club peut mettre ici maintenant 600 millions de livres et acheter six joueurs de 100 millions? Le club ne peut pas faire cela", a-t-il continué, alors que les "Red Devils" sont à 15 longueurs des "Citizens" avant la 21e journée de Premier League.

"Je ne peux pas m'attendre à ce que le club fasse cela, donc ce n'est pas une critique. On peut voir comment le marché se comporte, surtout avec les meilleures équipes", a ajouté le Portugais.

"Sans enlever du crédit à Manchester City et Pep (Guardiola), ils le méritent, Pep est arrivé, il avait le gardien de l'équipe d'Angleterre (Joe Hart). Il ne l'aime pas, il achète le gardien de Barcelone (Claudio Bravo). Il ne l'aime pas, il en achète un autre (Ederson). Maintenant, il l'aime bien. Il avait Zabaleta et Kolarov, deux très bons joueurs, mais âgés de plus de 30 ans. Il veut les remplacer. Il ne le fait pas à avec deux joueurs, il le fait avec trois (Walker, Mendy et Danilo)", a détaillé Mourinho.

"Lorsque vous appartenez à l'un de ces clubs où il n' y a pas de limite, vous achetez juste ce que vous voulez et il n' y a pas de limite, pas de FPF (fair-play financier), il n' y a rien. Fais ce que tu veux", a-t-il lancé, citant l'exemple du PSG, qui "avec Neymar et Mbappé a eu deux des quatre meilleurs attaquants du monde en même temps".

Manchester City a été racheté en 2008 par le Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan d'Abou Dhabi.

