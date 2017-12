Plaintes en Israël contre des publicités en arabe pour une série télé

JÉRUSALEM (AFP) -

Des panneaux d'affichage en arabe faisant la promotion d'une série télévisée israélienne à succès ont entraîné des plaintes de certains Israéliens, qui se sentaient "menacés".

Des affiches noires avec des inscriptions en arabe comme "Accrochez-vous" ou "L'action commence bientôt" ont été installées dans plusieurs villes israéliennes pour faire la promotion de la deuxième saison de "Fauda" ("chaos" en arabe), dont la diffusion commençait dimanche soir en Israël.

Cette série populaire plonge dans les complexités du conflit israélo-arabe à travers l'histoire d'une unité d'infiltration israélienne.

La campagne d'affichage a provoqué des plaintes d'habitants de Nesher, près de Haïfa (nord), et de Kyriat Gat (sud), selon des officiels.

A Nesher, les panneaux incriminés ont été remplacés par d'autres, selon un conseiller municipal.

"Je suis heureux d'annoncer qu'à la suite de notre action, les panneaux menaçants ont été remplacés", a ainsi indiqué Shlomi Zino dans une vidéo diffusée sur Facebook montrant un nouveau panneau d'affichage, avec le mot "Fauda" écrit en arabe et en hébreu et une photo d'un des acteurs. "Nous continuerons à vous protéger", a-t-il ajouté.

Le maire de Kyriat Gat, Aviram Dahari, a de son côté annoncé qu'il ferait retirer les panneaux de sa ville dimanche car les habitants se sentent "menacés", d'après la chaîne 10 de la télévision.

Dans un communiqué, la chaîne diffusant "Fauda" en Israël a assuré que la série "traite des relations difficiles entre les parties israélienne et palestinienne, parle arabe et hébreu et qu'il est naturel que sa promotion se fasse dans ces deux langues".

Avi Issacharoff, créateur et auteur de la série, a tweeté qu'il "n'y a pas à avoir peur d'une langue, sauf les idiots".

Les 12 épisodes de la première saison racontent l'histoire d'un militant du mouvement palestinien Hamas recherché par une unité secrète israélienne et plongent le téléspectateur au coeur d'une réalité -méticuleusement dépeinte- vécue au quotidien par Israéliens et Palestiniens: contraintes de sécurité omniprésentes, attentats, opérations nocturnes de l'armée dans les zones palestiniennes...

"Fauda", montrée dans de nombreux festivals internationaux, est devenue populaire hors d'Israël avec sa diffusion sur Netflix (à l'exception de quelques pays dont la France).

