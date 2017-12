États-Unis : mort d'Erica Garner, figure du mouvement "Black Lives Matter"

Figure du mouvement américain "Black Lives Matter", Erica Garner est décédée samedi à l'âge de 27 ans. La militante était la fille d'Eric Garner dont la mort lors d’une interpellation policière avait déclenché une vague d’indignation aux États-Unis.

Erica Garner, figure du mouvement américain “Black Lives Matter”, est décédée samedi 30 décembre à New York des suites d’une crise cardiaque. La jeune femme de 27 ans était la fille d’Eric Garner, dont la mort lors d’une brutale interpellation policière avait déclenché une vague d’indignation aux États-Unis.

Le décès de la militante constitue "un choc pour la communauté des activistes libéraux américains", rapporte Sonia Dridi, correspondante de France 24 à Washington. "Elle fut jusqu’à la fin une combattante. Elle est restée debout pour que justice soit faire à son père", a indiqué le révérend Al Sharpton lors de l’annonce de sa mort.

>> À voir : New York réclame justice pour Eric Garner

En 2014, Eric Garner, père de famille afro-américain, avait trouvé la mort à la suite de son interpellation à Staten Island, à New York, pour trafic illégal de cigarettes. Sur une vidéo accablante montrant son arrestation, on pouvait voir un policier blanc pratiquer une technique d’étranglement interdite pour tenter de le maîtriser. On y entendait également Eric Garner dire "I can’t breathe" ("Je ne peux plus respirer"), cri de détresse qui deviendra un slogan des activistes de "Black Lives Matter" ("Les vies des Noirs comptent").

Quelques mois après la mort d’Eric Garner, le policier a été disculpé, provoquant des manifestations. Sa fille était alors devenue l’une des figures du mouvement luttant pour la fin des brutalités policières. En 2016, Erica Garner avait rencontré Barack Obama, alors président, pour discuter du problème racial aux États-Unis.

>> À voir : Qu'est-ce que le mouvement #blacklivesmatter ?

Bernie Sanders, l’ancien candidat à l’investiture démocrate pour qui elle avait fait campagne, lui a rendu hommage, évoquant "une jeune femme exceptionnelle" et "une figure éminente du combat pour une réforme du système judiciaire". De son côté, Bill de Blasio, le maire de New York, a affirmé que "son sens de la justice allait manquer à la ville".

Erica Garner avait donné naissance il y a quatre mois à un petit garçon qu’elle avait appelé Eric, en hommage à son père.

Première publication : 31/12/2017