Catalogne : manifestation à Barcelone contre la détention d'indépendantistes

Des dizaines de milliers de Catalans ont manifesté dimanche à Barcelone pour protester contre l'emprisonnement de neuf sécessionnistes accusés de "rébellion".

Des dizaines de milliers de Catalans ont défilé, dimanche 15 avril, à Barcelone, six mois après les premières incarcérations de neuf figures de l'indépendantisme.

"Liberté pour les prisonniers politiques", craient les manifestants massés sur l'avenue Paralel, en soutien aux dirigeants indépendantistes placés en détention provisoire pour "sédition", "détournements de fonds" ou le délit contesté de "rébellion", passible de 30 ans de prison.

"Nous sommes de plus en plus nombreux à dénoncer la judiciarisation de la politique (...) et à dire qu'il faut donner une solution démocratique à ce conflit", ont clamé sur scène des acteurs catalans chargés de lire le manifeste des organisateurs, une plateforme d'associations et syndicats créée en mars pour "défendre les institutions catalanes" et "les droits et libertés fondamentales" des citoyens.

"Puigdemont, président"

Dans la région très partagée sur la question de l'indépendance, cette mobilisation a lieu dix jours après la remise en liberté de l'ancien président indépendantiste catalan Carles Puigdemont en Allemagne, où un tribunal a considéré que les charges pour "rébellion" n'étaient pas étayées.

Les anciens présidents d'associations indépendantistes Jordi Sanchez et Jordi Cuixart sont eux toujours en détention provisoire. Incarcérés avant la vaine proclamation d'une "République catalane" le 27 octobre, ils sont considérés comme des membres du noyau dur ayant piloté le processus avorté vers l'indépendance.

Élu député catalan alors qu'il était détenu, Jordi Sanchez a été proposé par deux fois comme candidat à la présidence régionale, mais le juge a refusé de le laisser sortir de prison pour être investi.

Il reste cinq semaines aux indépendantistes pour investir un candidat à la présidence catalane, faute de quoi de nouvelles élections régionales seront organisées en juillet.

Avec AFP

Première publication : 15/04/2018