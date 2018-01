En images : de l'Océanie aux Amériques, la planète célèbre 2018

Feux d'artifice et spectacles pyrotechniques ont illuminé les cieux des cinq continents pour le passage à la nouvelle année.

Célébrations et sécurité renforcée : la fête de la Saint-Sylvestre s'est globalement déroulée sans accroc, même si à Istanbul, le souvenir tragique du Nouvel An 2017, lors duquel 39 personnes ont été tuées dans un attentat, était encore présent dans toutes les mémoires.

Sydney a été la première mégapole à entrer en 2018, avec 1,5 million de personnes venues assister au traditionnel feu d'artifice. Celui-ci incluait une cascade arc-en-ciel d'engins pyrotechniques pour célébrer la légalisation en décembre du mariage gay. © Saeed Khan, AFP

À Hong Kong, un impressionnant spectacle de dix minutes a eu lieu, marqué avant même les 12 coups de minuit par des apparitions d'"étoiles filantes" tirées depuis les gratte-ciel surplombant Victoria Harbour. © Dale de la Rey, AFP

À Dubaï, le traditionnel feu d'artifice a été remplacé par un spectacle laser sur Burj Khalifa, la plus haute tour du monde. Les couleurs des Émirats arabes unis ont été projetées, ainsi qu'un portrait du cheikh Zayed bin Sultan Al-Nahyan, fondateur de la fédération. © Giuseppe Cacace, AFP

À Moscou, les principaux boulevards et places étaient décorés et un feu d'artifice a illuminé 36 bâtiments de la capitale russe. © Kirill Kudryavtsev, AFP

Les organisateurs de la grande fête de la Saint-Sylvestre à Berlin avaient prévu, dans des tentes médicales de la Croix-Rouge, des emplacements spécifiques pour la prise en charge de femmes victimes de harcèlement sexuel ou se sentant menacées. © John MacDougall, AFP

À Paris, 300 000 personnes se sont réunies sur les Champs-Élysées, sous haute sécurité policière. Pour accéder à la zone des festivités, les spectateurs étaient soumis à des fouilles, et 1 800 membres des forces de l'ordre et des agents privés étaient mobilisés. © Guillaume Souvant, AFP

À Londres, plus de 100 000 personnes ont assisté au feu d'artifice depuis les rives de la Tamise. Pour respecter la tradition, Big Ben a sonné les douze coups de minuit. Mais cette année il a fallu relancer l'horloge, à l'arrêt pour travaux. © Tolga Akmen, AFP

Au Brésil, de nombreux fêtards ont célébré la nouvelle année sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro. © Mauro Pimentel, AFP

















En Europe, la fête était également placée sous très haute surveillance, comme à Paris, où tous les spectateurs ont été soumis à des fouilles avant de pouvoir accéder à la zone des festivités.

À Berlin, les organisateurs de la grande fête de la Saint-Sylvestre à la porte de Brandebourg avaient prévu, dans des tentes médicales de la Croix-Rouge, des emplacements spécifiques pour la prise en charge de femmes victimes de harcèlement sexuel ou se sentant menacées. Lors des célébrations du Nouvel An le 31 décembre 2015, une vague d'agressions sexuelles collectives avait été rapportée à travers l'Allemagne, principalement à Cologne, ainsi qu'en Finlande, en Suède, en Suisse et en Autriche.

À Harare, les Zimbabwéens ont laissé exploser leur joie de commencer une nouvelle année sans Robert Mugabe au pouvoir, après sa destitution rocambolesque fin novembre.

Même sentiment de soulagement et d’allégresse à Bagdad où les Irakiens ont aussi célébré, avec le passage en 2018, leur victoire contre le groupe État islamique.

À New York, entre un et deux millions de personnes se sont pressées à Time Square malgré une température glaciale inhabituelle de plus de -10°C. La police a mis en place un périmètre de sécurité, le plus grand jamais instauré sur cette emblématique place, où un attentat a été commis il y a trois semaines.

