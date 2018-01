France : un policier roué de coups à Aulnay-sous-Bois

Le fonctionnaire a été pris à partie et frappé lundi à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, alors qu'il voulait contrôler un scooter volé. Lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, deux policiers ont été passés à tabac à Champigny-sur-Marne.

Peu avant 18 h dans la Cité des 3 000 d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis dans la banlieue parisienne, deux policiers ont voulu procéder, lundi 1er janvier, au contrôle d'un scooter volé. L'un des deux a été pris à partie puis frappé.

Pour "calmer la situation", son collègue a tiré en l'air avec son arme de service à deux reprises, précise des sources policières. Le policier agressé souffre de contusions à la tête et d'une entorse au poignet et s'est vu délivrer huit jours d'incapacité totale de travail (ITT).

"Cette société de la violence ne saurait continuer à exister"

Au moins deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. "Cette société de la violence ne saurait continuer à exister dans les prochaines années, il faut y mettre fin", a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sur Europe 1, en répétant sa condamnation d'actes "inadmissibles". Pour lutter contre la violence, outre la police de la sécurité du quotidien (PSQ) dont l'expérimentation débutera en février, "ce sont ces quartiers qu'il faut changer", a-t-il estimé.

Cette affaire intervient alors que deux policiers ont été passés à tabac dans la nuit de la Saint-Sylvestre à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). L'agression, filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux, a provoqué une vive indignation. Sur Twitter, Emmanuel Macron a promis que les "coupables du lynchage lâche et criminel des policiers" seraient "retrouvés et punis".

Hausse des voitures incendiées

Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur a fait état d'un nombre de véhicules incendiés et de personnes interpellées lors de la Saint-Sylvestre en hausse par rapport à l'an dernier : 1 031 véhicules ont brûlé durant la nuit (contre 935) et 510 personnes ont été interpellées (contre 454), dont 349 placés en garde à vue (contre 301).

