XV de France: Bruno, Elissalde et Bonnaire adjoints du sélectionneur Brunel (FFR)

PARIS (AFP) -

L'entraîneur adjoint de Lyon Sébastien Bruno, Jean-Baptiste Elissalde et Julien Bonnaire ont été nommés adjoints du nouveau sélectionneur du XV de France Jacques Brunel, a annoncé la Fédération française de rugby (FFR) mercredi à l'AFP.

Bruno, mis à disposition par son club, sera en charge de la mêlée. Elissalde (trois-quarts) et Bonnaire (touche) seront également assistés par deux consultants, Philippe Doussy (jeu au pied) et Jean-Marc Béderède (défense), seul rescapé de l'ère Guy Novès, limogé le 27 décembre par le président de la FFR Bernard Laporte après des tests de juin et de novembre ratés.

© 2018 AFP