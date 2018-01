Golf: Tiger Woods lancera sa saison fin janvier à Torrey Pines

LOS ANGELES (AFP) -

L'ancien roi du golf Tiger Woods, qui tente à 42 ans de relancer sa carrière compromise par des blessures à répétition, disputera sa première épreuve officielle de la saison 2018 fin janvier sur le parcours de Torrey Pines, près de San Diego (Californie), ont annoncé jeudi les organisateurs.

"Tiger partage une grande histoire avec Torrey Pines et le Farmers Insurance Open: nous sommes très honorés de le voir participer à nouveau à notre épreuve, aux côtés d'autres grands noms du golf", ont-il expliqué.

Woods a remporté l'épreuve à sept reprises et a signé sur ce célèbre parcours son 14e et dernier succès en Grand Chelem lors de l'US Open 2008.

Il sera opposé du 25 au 28 janvier notamment à ses compatriotes Phil Mickelson et Rickie Fowler, à l'Espagnol Jon Rahm et à l'Anglais Justin Rose.

Woods a indiqué qu'il participera ensuite au Genesis Open (15-18 février), près de Los Angeles.

"Je suis vraiment impatient de retrouver le parcours du Riviera, je n'y ai pas joué depuis très longtemps", a expliqué Woods qui avait disputé en 1992, à 17 ans, au Riviera Country Club de Pacific Palisades la première épreuve de sa carrière sur le circuit professionnel nord-américain (PGA).

Woods, qui pointe désormais à la 656e place mondiale, n'est plus apparu sur le circuit PGA depuis février 2017: il n'avait pas passé le cut du Farmers Insurance Open.

Il avait mis fin peu après à sa saison 2017 à la suite de son abandon dans le Dubai Desert Classic, comptant pour le circuit européen (EPGA), pour se faire opérer du dos pour la quatrième fois en trois ans.

Le "Tigre" a fait son retour sur les greens début décembre lors du Hero World Challenge, une compétition semi-officielle qui réunit sur invitation 18 des meilleurs joueurs du monde et dont il s'est classé 9e.

Woods, qui reste le joueur de golf le plus célèbre de la planète, avait assuré à l'issue du Hero World Challenge qu'il n'était plus handicapé par son dos et qu'il visait "un programme complet en 2018", sans donner plus de détails.

© 2018 AFP