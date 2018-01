Timothée Chalamet, nouvelle coqueluche d'Hollywood

LOS ANGELES (AFP) -

C'est la révélation masculine 2017 et la nouvelle coqueluche d'Hollywood. Timothée Chalamet, franco-américain de 22 ans seulement, est à l'affiche de deux des films les plus en vue cette saison, et en lice pour un Golden Globe dimanche.

Ce New-Yorkais dont le père est français - il parle parfaitement la langue de Molière - voit les prix d'interprétation pleuvoir, sacrant sa performance dans le film acclamé de Luca Guadagnino "Call me by your name".

Silhouette d'éphèbe longiligne aux boucles brunes, yeux verts légèrement tombants et teint pâle, il y joue Elio, un adolescent qui vit une romance estivale en Italie avec un séduisant doctorant interprété par Armie Hammer.

Mardi, en recevant une énième récompense au festival du film de Palm Springs en Californie, il a remercié avec son ironie habituelle la femme d'Armie Hammer pour l'avoir "laissé ramper partout sur son mari pendant deux mois".

Toujours prompt à manier l'autodérision pour ravir son public, il a ajouté: "C'est vraiment fantastique d'être dans la catégorie des étoiles montantes au côté de Gal Gadot", la vedette du carton au box-office "Wonder Woman", un film qui a "littéralement fait 250 fois plus de recettes que le mien alors je me sens un peu intimidé et sous-qualifié, mais tant pis".

Il avait expliqué à l'AFP au moment de la sortie du film fin novembre que le rôle, pour lequel il a dû apprendre l'italien, l'avait "changé".

Le metteur en scène Luca Guadagnino ne tarit pas d'éloges sur son jeune interprète qu'il qualifie de "sublime". "C'est un acteur tellement courageux et surprenant. (...) Il est toujours dans le moment", s'enthousiasmait-il, interrogé par l'AFP. ?

Le site spécialisé Goldderby.com interrogeait: "Est-ce que Timothée Chalamet pourrait surprendre aux Golden Globes en ravissant la statuette du meilleur acteur dramatique (...) au favori Gary Oldman, qui joue Winston Churchill dans +Les heures sombres+?"

- Séduisant et charismatique -

Pour Sacha Stone, éditrice du site concurrent Awards Daily, "le nom de Chalamet est sur toutes les lèvres, parce qu'il est attaché à un film que les gens adorent en ce moment et aussi parce que pour la première fois, on le remarque comme une jeune star séduisante et charismatique".

Estimant que Chalamet possède le parfait équilibre de talent - il montre ses dons de pianiste et guitariste dans "Call me by your name" - elle ajoute, auprès de l'AFP, qu'il semble cependant "difficile de l'imaginer éclipser une performance aussi phénoménale que celle de Gary Oldman dans +Les heures sombres+".

L'Académie qui remet les Oscars est toujours friande de transformations physiques et d'interprétations de figures historiques.

Comme Ansel Elgort dans "Baby Driver", âgé de seulement 23 ans et lui aussi candidat à un Globe dans la catégorie "Meilleur acteur dramatique", Timothée Chalamet a étudié dans le célèbre lycée pour jeunes artistes LaGuardia (celui de la série musicale "Fame") à New York. C'est là qu'il a rencontré son ex-petite amie: la fille de Madonna, Lourdes Leon.

Il est issu d'une famille d'artistes: mère danseuse, soeur comédienne, grand-père scénariste...

Acteur précoce, il a déjà dix ans d'expérience et un CV à rallonge: il jouait le fils de Matthew McConaughey dans l'épopée spatiale de Christopher Nolan "Interstellar" (2014), une victime de meurtre dans la série policière phare "New York Unité Spéciale", un collégien dans "Homeland", entre autres.

ll est devenu incontournable l'an dernier, apparaissant au générique de trois films: outre "Call me by your name", le western "Hostiles" et surtout le film plébiscité sur une adolescente qui passe à l'âge adulte "Lady Bird" - l'un des plus nommés aux Golden Globes.

Il y crève l'écran en petit ami francophile, intellectuel et goujat de l'adolescente jouée par Saoirse Ronan.

Cette année, il sera la star du prochain Woody Allen face à Elle Fanning, Jude Law et la pop-star Selena Gomez dans "A rainy day in New York", et incarnera un drogué dans "Beautiful Boy".

Par Veronique DUPONT

