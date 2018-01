Biathlon: Fourcade lance parfaitement 2018

OBERHOF (ALLEMAGNE) (AFP) -

Il ne pouvait pas mieux débuter l'année: Martin Fourcade a remporté vendredi la première course de 2018, un sprint disputé à Oberhof, prenant ses distances avec son grand rival norvégien Johannes Boe au classement général de la Coupe du monde.

Déjà vainqueur de la mass start du Grand-Bornand juste avant les fêtes, le Français a poursuivi sur sa lancée, marquant des points précieux dans sa guerre psychologique avec Boe à un peu plus d'un mois des JO d'hiver (9-25 février à Peyongchang).

Le sextuple tenant du Gros Globe de cristal avait pourtant déclaré avant la course ne pas être dans une forme optimale après une pause de 15 jours principalement consacrée au travail physique et au tir. Mais avec un sans-faute à la carabine, il était quasiment impossible pour ses adversaires d'aller le chercher, même à "80%".

"J'avais vraiment de mauvaises sensations sur les skis, je n'arrivais pas à tenir debout. C'était moyen. Malgré ça, c'est une belle course", a réagi sur la Chaîne L'Equipe Martin Fourcade, qui monte pour la 9e en 9 sorties sur le podium, preuve d'une exceptionnelle régularité.

- Ascendant -

Un homme et un seul aurait pu contester le succès du double champion olympique. Mais Johannes Boe, déjà vainqueur de 5 épreuves cette saison et sur un rythme d'enfer depuis le début de l'hiver, a compromis toutes ses chances avec deux erreurs au tir couché, laissant Fourcade signer la 66e victoire de sa carrière, la 3e de la saison. Malgré cette défaillance à la carabine, le Norvégien, finalement 3e, a toutefois été une nouvelle fois très impressionnant sur les skis, n'échouant qu'à 10 secondes de la première place et à deux secondes de la 2e occupée par son compatriote Emil Svendsen.

Le duel Fourcade-Boe est donc loin d'être terminé mais le Français a repris un certain ascendant sur le Norvégien, dont la cadence de tir supersonique lui a cette fois joué des tours. La capacité de Fourcade à dominer le plateau malgré un niveau physique loin d'être au top a de quoi le rassurer pour la suite de sa saison et surtout le grand rendez-vous olympique, son principal objectif en 2018.

"C'était une course de reprise et je pense que ça va revenir d'ici Ruhpolding (prochaine étape de la Coupe du monde du 10 au 14 janvier, ndlr). J'espère aller plus vite fin janvier. Mais je joue devant malgré ça", s'est réjoui le Français. Que demander de plus pour commencer l'année?

