Au Poulailler, les avis divergent sur "être Charlie" trois ans après l'attentat

Trois ans après l'attentat de Charlie Hebdo, que reste-il de l’esprit "Charlie"? France 24 s’est rendu sur les lieux où s'est déroulé le drame, dans le XIe arrondissement de Paris.

En passant devant l'ancien bureau de Charlie Hebdo, Lidya Tchilinkirian est soulagée : les graffitis sur la fresque représentant les visages souriants des caricaturistes de Charlie Hebdo ont été effacés. "Les petites moustaches hitlérienne que quelqu'un avait dessiné sur les visages de Charb, Cabu, Wolinski et Tignous ont été enlevées juste à temps pour la commémoration de l'attaque", constate l’habitante du quartier, où onze personnes ont été abattues par deux jihadistes, le 7 janvier 2015.

Alors que la France s'apprête à commémorer les trois ans de l’attaque de Charlie Hebdo, cette atteinte à la fresque rue Nicolas Appert est le signe, pour certains, que l'esprit "Charlie" s’est affaibli depuis les manifestations massives du 11 janvier 2015 qui se sont tenues à travers le pays pour soutenir la liberté d'expression.

Sarah Ernoult, serveuse au bistro Le Poulailler, a été choquée par la une Charlie Hebdo consacrée à Aylan, - l'enfant syrien échoué sur une plage turque - mais soutient toujours l'hebdomadaire satirique. © © Photo: Mehdi Chebil, France 24

Baptiste Sanson travaille à côté des anciens locaux de Charlie Hebdo et se dit toujours "Charlie". Il pense néanmoins que les gens se sentent davantage concernés par les attaques du Bataclan car ils ont touché des gens ordinaires. © © Photo: Mehdi Chebil, France 24

Patrick Morault tient un kiosque place de la Bastille. Il avoue ne pas souscrire aux valeurs du journal. Il constate que les ventes sont redescendues au niveau de celles d'avant l'attentat, plus quelques exemplaires supplémentaires vendus auprès de touristes étrangers. © © Photo: Mehdi Chebil, France 24

Un portrait raturé de Tignous, l'un des caricaturistes de Charlie Hebdo tué le 7 janvier 2015 dans l'attaque. © © Photo: Mehdi Chebil, France 24

Lidya Tchilinkirian, une habitante du quartier, désigne les portraits des auteurs de Charlie Hebdo qui ont été recouverts de graffitis puis nettoyés. © © Photo: Mehdi Chebil, France 24

David, chef de cuisine au bistro Le Poulailler, plaide en faveur de la liberté d'expression mais ne se sent pas "Charlie". © © Photo: Mehdi Chebil, France 24

Ermindo Brunacci, un thérapeute qui exerce dans la rue du bistrot Le Poulailler, estime que la liberté d'expression se situe aussi dans la possibilité d'être d'accord ou de ne pas l'être avec Charlie Hebdo. © © Photo: Mehdi Chebil, France 24

Daniel, un habitant du quartier de 83 ans, a participé à la manifestation du 11 janvier 2015. "Je ne suis pas très à l'aise quand ils s'en prennent à la religion mais j'aime qu'ils se moquent des hommes politiques". © © Photo: Mehdi Chebil, France 24

Des graffitis des caricaturistes Cabu et Wolinski non loin de la rue où l'attaque de Charlie s'est produite.

















"Les voisins de Charlie"

"Dans les jours qui ont suivi l'attaque, il y avait des bougies partout, des gens venaient se recueillir en brûlant des bâtonnets d'encens. L'odeur devenait même incommodante pour certains habitants du quartier", se souvient Lidya Tchilinkirian. Mais à quelques jours des commémorations officielles auxquelles le président français Emmanuel Macron et la maire de Paris Anne Hidalgo doivent participer, les fleurs et les bougies de la rue Nicolas Appert ont bel et bien disparu.

"Je me sens toujours Charlie, affirme la riveraine avec conviction. Je n'achète pas le journal régulièrement mais je vais essayer de faire un effort cette année. C'est une honte que ces personnes, qui ont perdu leurs frères, soient aujourd’hui obligés de payer des agents de sécurité pour continuer à exprimer leurs opinions. "

Lidya et une douzaine d'autres habitants, - les "voisins de Charlie" comme ils s'appellent eux-mêmes - se réunissent trois fois par an au Poulailler, un bistrot parisien typique à deux pas de l'ancien bureau du journal satirique. Autour d'un verre de vin, ils se remémorent l’attaque, chacun se souvient exactement ce qu’il faisait ce jour-là. Mais ils essaient aussi d’imaginer des moyens originaux pour que le quartier tourne la page du drame.

Soutien malgré les couvertures polémiques

Au Poulailler, si on se rassemble volontiers pour évoquer les attentats, les avis divergent. "Pour moi, c'est passé, je ne me sens pas Charlie", explique David, le chef de cuisine du bistrot, qui préfère taire son nom de famille. Bien sûr, il y a eu un moment de deuil et j'ai acheté le premier numéro publié par Charlie Hebdo après le massacre. Tout le monde a le droit de s'exprimer, mais je ne suis pas adepte de ce journal."

La serveuse, Sarah Ernoult, comprend le malaise de certaines personnes vis-à-vis de Charlie Hebdo. Il n’est pas toujours facile pour la jeune femme de rallier la cause de la publication quand elle-même se sent heurtée par certaines couvertures, notamment celle du petit Aylan, l’enfant syrien retrouvé mort sur une plage en Turquie en septembre 2015. "C'était plus facile de dire 'Je suis Charlie' juste après l'attaque, confie-t-elle. À l'époque on avait l'impression que tout le monde était Charlie. Même si je ne partage pas leurs opinions, je pense qu'on a besoin de gens comme eux. Dans le quartier, on vit avec Charlie tous les jours. Donc oui, je me sens toujours Charlie", poursuit la jeune travailleuse.

"Je n'aime pas ce type de journal"

D’autres refusent de se prosterner devant le mantra "Je suis Charlie". Ermindo Brunacci, un massothérapeute qui exerce dans la même rue que Le Poulailler, ne cache son hostilité vis-à-vis du journal satirique. "Je n'aime pas ce type de journal, ni sur la forme, ni sur le fond (...). Je n'aime pas la façon qu'ils ont de viser les musulmans. Si on parle de liberté, je trouve justement que Charlie Hebdo critique la liberté de croire des musulmans", estime le résident du quartier.

Depuis que la rue Nicolas Appert est devenue un lieu de pèlerinage pour les amoureux de Charlie Hebdo, le thérapeute raconte qu'il a été confronté à plusieurs reprises à des personnes lui demandant de justifier sa position "anti-Charlie". "Ma réponse est simple, confie Brunacci, je leur demande de respecter ma liberté d'expression. J'ai le droit d'être ou de ne pas être Charlie. "

Un texte de Mehdi Chebil, traduit de l'anglais par Aude Mazoué

Première publication : 05/01/2018