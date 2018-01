Coupe de France: Granville, équipe de 4e division, élimine Bordeaux en 32es de finale (2-1 a.p.)

GRANVILLE (FRANCE) (AFP) -

Le petit club de Granville, qui évolue en National 2, la quatrième division française, a créé la surprise en éliminant des Girondins de Bordeaux en plein cauchemar (2-1 a.p.), dimanche lors des 32e de finale de Coupe de France.

Les joueurs de Jocelyn Gourvennec, qui n'ont plus gagné depuis le 28 novembre dernier, avaient pourtant ouvert le score en première période par Younousse Sankharé (37e). Mais ils se sont fait reprendre dans les arrêts de jeu sur un but de Sullivan Martinet (90+4) avant de craquer en prolongations terminant le match à 8 contre 11 et encaissant un penalty de Ladislas Douniama (103e).

