Égypte : l'ex-Premier ministre Ahmed Chafik renonce à se présenter à l'élection présidentielle

Sur son compte Twitter, l'ancien Premier ministre égyptien Ahmed Chafik a déclaré, dimanche, qu'il ne serait finalement pas candidat à l'élection présidentielle prévue en 2018 dans son pays.

L'ancien Premier ministre égyptien Ahmed Chafik a annoncé, dimanche 7 janvier, sur son compte Twitter, qu'il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle prévue en 2018 dans son pays.

"J'ai vu que je n'étais pas la personne idéale pour diriger le pays dans la période à venir", a déclaré celui qui était considéré comme l'un des plus sérieux candidats face à Abdel Fattah al-Sissi. "Mon absence pendant plus de cinq ans a sans doute mis une distance avec ma capacité à suivre de très près ce qui se passait dans notre pays en termes de développements et d'accomplissements en dépit des conditions difficiles."

بياني الى شعب مصر العظيم، بشأن قراري عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. pic.twitter.com/snxpnEUiFK أحمد شفيق (@AhmedShafikEG) 7 janvier 2018

Éphémère Premier ministre d'Hosni Moubarak pendant le soulèvement populaire de 2011, puis candidat malheureux à la présidence face à l'islamiste Mohamed Morsi l'année suivante, Ahmed Chafik, ancien général de l'armée de l'air, avait pourtant indiqué fin 2017 qu'il n'excluait pas de se présenter à ce scrutin national.

Il vivait alors en exil aux Émirats arabes unis depuis cinq ans, pays où il a été arrêté puis expulsé vers son pays d'origine peu de temps après avoir dévoilé ses intentions. Selon sa fille, May Chafik, les autorités émiraties l'auraient expulsé en Égypte "juste parce qu'il a annoncé qu'il [était] candidat à la présidentielle".

Avec AFP

Première publication : 07/01/2018