Pouvoir d’achat, NDDL, migrants… Édouard Philippe fait le point sur l'action de son gouvernement

Le Premier ministre Édouard Philippe revient longuement, dimanche, dans les colonnes du JDD, sur les dossiers-clés de son gouvernement en ce début d'année, notamment l'épineux cas de Notre-Dame-des-Landes et la sécurité routière.

Dans un entretien accordé dimanche 7 janvier au Journal du dimanche (JDD), le Premier ministre Édouard Philippe revient sur les principaux chantiers qui attendent son gouvernement en ce début d'année. Détails des principales annonces :

• Pouvoir d’achat en hausse pour 20 millions d'actifs "grâce à la suppression des cotisations salariales"

"Grâce à la suppression des cotisations salariales – une partie dès maintenant, le reste en octobre –, le pouvoir d'achat des actifs va augmenter", assure Édouard Philippe. "Plus de 20 millions de salariés et d'indépendants vont constater dès la fin de ce mois qu'avec notre politique, le travail paie. Pour un salaire de 1 500 euros par mois, cela représentera un gain de 260 euros par an", précise le Premier ministre.

Il confirme, par ailleurs, le projet de suppression de la taxe d'habitation pour 80 % des Français cette année, ainsi que l'intention du gouvernement de diminuer les impôts durant le quinquennat d'Emmanuel Macron. "Nous avons commencé à baisser le taux de prélèvements obligatoires : nous allons continuer, parce que c’est nécessaire."

• Croissance de 1,7 % en 2018 attendue

"S'il y a de bonnes nouvelles sur les recettes, ce sera un moyen d'accélérer notre désendettement", affirme le chef du gouvernement. Il précise être toujours "plutôt dans la logique" d'un taux de croissance de 1,7 % en 2018, qui n'expose pas le pays à de "mauvaises nouvelles". L'Assemblée a voté en octobre de nouvelles règles de "bonne conduite" pour utiliser cette éventuelle "cagnotte" fiscale. Si la reprise est conjoncturelle, les nouvelles recettes serviront à réduire le déficit et la dette.

• L'aéroport de Notre-Dame-des Landes au cœur de discussions "riches" et "très utiles" avec les élus locaux

Le Premier ministre confirme l’annonce d’une décision "avant la fin du mois" prise "en accord avec le président de la République qui regarde ce sujet avec attention". Édouard Philippe mène actuellement d’ultimes négociations avec les élus locaux, des échanges qu’il qualifie de "riches" et "très utiles". "Peut-on annuler un projet qui a été approuvé par référendum ?", l’interroge le journaliste. Édouard Philippe "observe que ceux qui ont organisé cette consultation n'ont pas pu décider ensuite. C'est donc que ce n'était pas si simple". À l'image d'autres farouches défenseurs du projet de Notre-Dame-des-Landes, l'ancien Premier ministre PS et ancien maire de Nantes Jean-Marc Ayrault avait ainsi estimé en décembre que "passer outre le référendum" serait un "déni de démocratie".

• Lutte contre la pauvreté : le plan de lutte rendu public "d’ici au mois de mars"

À la question "les démunis sont-ils les oubliés de votre politique ?", Édouard Philippe assure que "le chef de l’État a placé le projet social au cœur de l'action" du gouvernement. Le plan de lutte contre la pauvreté annoncé "sera rendu public d’ici au mois de mars", annonce-t-il, précisant qu'il ciblera "en priorité les enfants".

• Accueil des migrants : "Une politique équilibrée"

Le Premier ministre parle dans ce domaine d’une "politique équilibrée", alors qu’il fait face à de très nombreuses critiques, notamment celles en provenance d’une partie des députés de la majorité qui refusent fermement les contrôles dans les centres d’accueil. Édouard Philippe rappelle "un projet de loi en préparation qui doit améliorer en même temps les conditions d’asile, qui est un droit fondamental, et l’efficacité des reconduits aux frontières pour ceux qui résident en France sans titre de séjour régulier".

• Sécurité routière : Édouard Philippe accepte d’être "impopulaire" pour "sauver des vies"

Le chef du gouvernement défend la réduction de la vitesse à 80km/h sur 400 000 kilomètres de routes secondaires, même s'il "comprend les arguments, et même la mauvaise humeur" des détracteurs de cette mesure. Il affirme accepter d'être "impopulaire" au besoin "pour sauver des vies". Cette nouvelle limitation doit être officiellement annoncée mardi 9 janvier par le gouvernement.

Aux journalistes lui demandant s'il faut toujours, en France, passer par des interdictions pour obtenir des résultats, il rétorque par les chiffres : "Il y a 3 500 morts et 70 000 blessés par an, 70 000 ! Après des décennies de progrès, nos résultats se sont dégradés. Je refuse de considérer cela comme une fatalité. Chaque fois qu'un responsable politique a eu le courage de s'engager, les résultats ont été spectaculaires".

• Publication des pamphlets antisémites de Céline : "Il faudra soigneusement l’accompagner"

"Il y avait d’excellentes raisons de détester l’homme, mais vous ne pouvez pas ignorer l’écrivain ni sa place centrale dans la littérature française", estime le Premier ministre. "Je n’ai pas peur de la publication de ces pamphlets, mais il faudra soigneusement l’accompagner", poursuit le chef du gouvernement. La maison d’édition Gallimard va publier en mai 2018, sous le titre "Écrits polémiques", un volume rassemblant ces textes antisémites et racistes : "Bagatelles pour un massacre", "L'école des cadavres" et "Les Beaux draps".

Première publication : 07/01/2018