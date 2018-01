Israël interdit d'entrée une vingtaine d'organisations appelant à son boycott

L'État hébreu a publié dimanche une liste d'organisations, dont onze européennes, comme BDS France ou l'Association France-Palestine Solidarité, qui appellent au boycott d'Israël, et dont les membres sont interdits de territoire.

Parmi celles-ci figurent onze organisations européennes, comme BDS France, Palestine Solidarity Campaign ou l'Association France-Palestine Solidarité. Israël accuse notamment le mouvement "Boycott, désinvestissements, sanctions" d'antisémitisme, ce que celui-ci, qui milite pour un boycott mondial de l'État hébreu, dément.

"La publication de cette liste est un pas supplémentaire dans la lutte contre les tentatives de délégitimer Israël et dont le but est la destruction de l'État d'Israël comme un état juif", a indiqué le ministre de la Sécurité intérieure et des Affaires stratégiques, Gilad Erdan, selon un communiqué de son bureau. "Aucun pays n'accepterait de laisser entrer sur son territoire des personnes qui veulent lui nuire", a-t-il ajouté.

"Aucun visa ou autorisation de séjour"

En mars, les députés israéliens avaient voté une loi interdisant l'entrée en Israël des partisans du mouvement BDS, qui milite en faveur d'un boycott économique, culturel et scientifique d'Israël jusqu'à ce que cesse l'occupation des Territoires palestiniens.

"Aucun visa ou autorisation de séjour (...) ne sera accordé à une personne n'étant ni un citoyen israélien ni un résident permanent si elle, ou l'organisation ou l'institution dans laquelle elle milite, a sciemment lancé un appel public à boycotter l'État d'Israël ou s'est engagée à prendre part à un tel boycott", précisait cette loi.

Le président israélien Reuven Rivlin a par ailleurs félicité la ministre norvégienne des Affaires étrangères Ine Eriksen Soreide, en visite en Israël, d'avoir "fait face aux organisations appelant au boycott d'Israël" dans son pays. "Le mouvement BDS contribue à augmenter la haine et symbolise tout ce qui est opposé au dialogue, au débat et au progrès", a déclaré M. Rivlin, selon un communiqué de la présidence israélienne.

Avec AFP

Première publication : 08/01/2018