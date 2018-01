Malaisie: l'ex-Premier ministre candidat de l'opposition à 92 ans

KUALA LUMPUR (AFP) -

L'ancien Premier ministre malaisien et leader charismatique Mahathir Mohamad, âgé de 92 ans, a été désigné candidat de l'opposition pour les prochaines élections législatives, mais ses chances de succès sont minces estimaient lundi des analystes.

Chef du gouvernement pendant 22 ans jusqu'en 2003, Mahathir a été choisi par les quatre partis de la coalition d'opposition lors d'une convention dimanche, dans l'espoir de battre l'actuel Premier ministre, Najib Razak, englué dans un scandale de corruption et très critiqué pour les violations des droits de l'homme dénoncées par des ONG.

Mahathir fut lui aussi critiqué par le passé pour avoir dirigé ce pays d'Asie du Sud-Est d'une main de fer. Mais il s'est retourné contre Najib, dont il fut le mentor, et s'est prononcé pour que le leader de l'opposition Anwar Ibrahim, ex-ennemi de Mahathir devenu un allié, soit candidat s'il était gracié. Anwar a été condamné en 2015 à cinq ans de prison pour sodomie à l'issue d'un procès qu'il dénonce comme une conspiration pour l'écarter de la vie politique.

"Cela n'a pas été pas facile pour les partis qui étaient mes ennemis de m'accepter, mais ils sont conscients de l'importance de faire tomber le gouvernement" de Najib Razak, a déclaré Mahathir.

A la faveur de son rapprochement avec Anwar, Mahathir a effectué un retour remarqué sur le devant de la scène politique. Mais Oh Ei Sun, du groupe de réflexion Pacific Research Center, estime que la désignation de Mahathir comme candidat de l'opposition était "le seul choix viable" dans la mesure où Anwar est en prison.

Et avec une opposition souvent désunie et mal organisée, Mahahtir a selon M. Sun très peu de chances de s'imposer aux législatives qui doivent se tenir d'ici août, face à Najib et son parti majoritaire dans la coalition gouvernementale, l'UNMO, au pouvoir depuis l'indépendance en 1957.

Mahathir accuse le Premier ministre de saper et compromettre les institutions qui enquêtent sur l'affaire 1MDB, un immense scandale politico-financier objet d'investigations en Malaisie, mais aussi aux Etats-Unis et à Singapour.

Le fonds souverain 1MDB avait été créé par Najib à son arrivée au pouvoir en 2009 pour moderniser le pays, mais il est aujourd'hui endetté à hauteur de 10 milliards d'euros. Le scandale a éclaté il y a environ deux ans et a fini par atteindre Najib après des révélations du Wall Street Journal selon lesquelles il aurait perçu indûment près d'un milliard d'euros de financements liés à 1MDB.

