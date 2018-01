Montant record des catastrophes naturelles aux Etats-Unis en 2017

WASHINGTON (AFP) -

Les catastrophes naturelles ont provoqué un montant record de 306 milliards de dollars de dégâts en 2017 aux Etats-Unis, qui ont subi de puissants ouragans, des inondations, une sécheresse et des incendies de forêt dévastateurs.

Selon un rapport de l'Agence océanique et atmosphérique (NOAA) publié lundi, seize de ces désastres ont provoqué des dégâts supérieurs à milliard de dollars.

Le précédent record remontait à 2005 avec 215 milliards de dollars de destructions, surtout dues aux ouragans Katrina, Wilma et Rita.

Les catastrophes naturelles ont fait au moins 362 morts l'an dernier, ce qui est loin du bilan d'au moins 1.833 morts pour le seul ouragan Katrina.

L'ouragan Harvey a provoqué un cumul de précipitations ayant atteint 1,27 mètre par endroits au Texas, entrainant d'importantes inondations. Le montant des dégâts est estimé à 125 milliards de dollars, soit le deuxième sinistre naturel le plus cher après Katrina.

Selon la NOAA, l'ouragan Maria --qui a dévasté l'île de Porto Rico, un territoire américain-- a infligé 90 milliards de dégâts tandis qu'Irma --qui a balayé les Caraïbes et la Floride-- est responsable de 50 milliards de dégâts aux Etats-Unis.

Maria et Irma sont respectivement troisième et cinquième catastrophes naturelles les plus coûteuses aux Etats-Unis.

Par ailleurs, les incendies ayant sévi dans l'ouest du pays --la Californie a connu des sinistres record en matière de surfaces détruites et de pertes humaines-- ont provoqué 18 milliards de dollars de pertes, soit "le triple du précédent record annuel", a pointé le rapport.

- Année chaude -

L'Agence a également relevé qu'il fallait remonter à 2011 pour compter seize désastres naturels sur une année ayant un coût unitaire d'au moins un milliard de dollars.

Ainsi, en 2017, il y a eu une période prolongée de froid exceptionnel en fin d'année dans l'est du pays, une sécheresse dans de multiples régions, les incendies de forêts à travers la Californie, plusieurs inondations, trois ouragans majeurs et huit tempêtes de forte puissance.

Des déchaînements de la nature qui ont coïncidé avec la troisième année la plus chaude aux Etats-Unis depuis le début des relevés de température il y a 123 ans. Les cinq années les plus chaudes ont été enregistrées depuis 2006.

La température moyenne aux Etats-Unis a atteint 12,2 degrés l'an dernier, soit 1,38 degré au-dessus de la normale. Un thermomètre au-dessus de la moyenne a été constaté dans le sud-ouest, avec des niveaux record dans certaines régions de Californie et d'Arizona.

Cinq Etats ont connu leur année la plus chaude: Arizona et Nouveau-Mexique au sud-ouest et, sur la côte sud-est du pays, la Géorgie, la Caroline du Nord et du Sud.

- Réchauffement durable -

Les 49 Etats continentaux (hors Hawaï) ont enregistré des températures supérieures à la moyenne pour la troisième année consécutive. Mais, à partir de fin décembre, le nord-est du pays a connu des niveaux quasi-record de froid, a noté la NOAA.

"L'indication sur le long terme correspond à un réchauffement durable", a estimé Deke Arndt, responsable de la surveillance du climat à la NOAA, lors d'une conférence de presse téléphonique. Mais ce réchauffement du climat ne signifie pas pour autant qu'il n'y a plus de températures froides l?hiver, a-t-il souligné.

"Nous vivons dans un monde qui se réchauffe mais nous avons encore de fortes vagues de froid", a pointé le climatologue.

L'année 2017 a également été marquée par des phénomènes climatiques extrêmes dans le reste du monde.

De fortes moussons ont notamment dévasté l'Inde, le Bangladesh et le Népal, faisant plus de 1.200 morts et détruisant habitations, récoltes et cheptels. En Europe, la sécheresse a frappé l'Espagne et le Portugal qui ont été ravagés par des incendies de forêt.

"Le climat des Etats-Unis est fortement imbriqué dans le changement climatique terrestre", relevaient les auteurs de la Quatrième évaluation nationale du climat, mandatée par le Congrès américain et publiée en novembre.

Par Jean-Louis SANTINI

© 2018 AFP