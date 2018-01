Air France-KLM: nombre de passagers en hausse de 5,6% en 2017

PARIS (AFP) -

Le nombre de passagers transportés en 2017 par les quatre compagnies du groupe Air France-KLM a atteint 98,7 millions, un chiffre en hausse de 5,6% tiré par la forte croissance du trafic avec l'Amérique du Nord, selon un communiqué publié mardi.

En décembre, Air France, sa filiale court et moyen-courrier Hop!, la compagnie néerlandaise KLM et la low-cost Transavia ont transporté 7,4 millions de passagers (+2,6% par rapport à décembre 2016) et la recette unitaire hors effets de change, mesurée en siège-kilomètre offert (SKO), a été en hausse, selon la même source.

Sur l'année, l'Amérique du Nord a fortement contribué à la hausse du trafic avec un nombre de passagers transportés (7,9 millions) en croissance de 6,3%. Les régions Afrique et Moyen-Orient (+4,1%) et Asie (+3,2%) ont également évolué à la hausse. Le trafic avec les régions Caraïbes-Océan indien n'a augmenté que de 2% juste devant l'Amérique latine (+1,9%).

Globalement l'activité long-courrier du groupe (hors Transavia) a progressé de 4% et le court et moyen-courrier de 5,1%.

Transavia a augmenté le nombre de ses passagers transportés de 11,2% (14,7 millions).

En SKO, la progression de l'activité des quatre compagnies par rapport à 2016 a été de 3,3%.

L'activité cargo du groupe a progressé de 1,8% en tonne kilomètre transportée (TKT) sur l'ensemble de l'année, et de 2,9% sur le seul mois de décembre par rapport à la même période en 2016.

Le groupe concurrent IAG (constitué de la britannique British Airways, de l'irlandaise Aer Lingus et des espagnoles Iberia et Vueling) a transporté de son côté près de 105 millions de passagers en 2017 (+4,1%), selon des chiffres publiés la semaine dernière.

© 2018 AFP