"Roseanne" revient en supportrice de Donald Trump

L'actrice américaine Roseanne Barr incarnera une supportrice du président Donald Trump, ce qu'elle est dans la vraie vie, dans les nouveaux épisodes de la série TV culte "Roseanne" diffusés sur ABC à partir de mars.

"Roseanne", considérée comme l'une des séries les plus marquantes des années 1980 et 1990, dépeignait la vie de Roseanne Conner, son mari Dan et ses quatre enfants, une famille blanche de la classe ouvrière peinant à joindre les deux bouts, illustration d'une Amérique rarement montrée à la télévision.

"J'ai toujours essayé de faire (de la série) un reflet vrai de la société dans laquelle on vit", a affirmé la comédienne lundi soir à la presse en marge d'un gala à Los Angeles.

"La moitié des gens ont voté Trump et l'autre n?ont pas voté pour lui, donc c'est réaliste. Et ce sont les gens de la classe ouvrière qui l'ont élu, donc j'ai pensé que c'était un sujet qui devait être abordé", a ajouté l'actrice âgée de 65 ans, qui a aussi signé les scénarios de tous les épisodes de la série.

Roseanne Barr avait été l'une des rares artistes de Hollywood à soutenir publiquement le milliardaire pendant la campagne électorale de 2016, centrée sur la lutte contre l'immigration et la priorité aux emplois américains, des thèmes qui avaient touché au coeur l'électorat populaire blanc.

"Je pense qu'il était temps pour notre pays de remuer les choses et d'essayer quelque chose d'autre", a-t-elle dit pour expliquer son soutien.

La comédienne, célèbre pour son franc-parler, avait créé la polémique en 1990, en massacrant l'hymne national américain - cher au président Trump - au début d'un match de base-ball avant de cracher au sol, ce qui lui avait valu les huées du public. Elle s'était aussi portée candidate, sans succès, à l'investiture pour le parti écologiste à l'élection présidentielle de 2012.

La série, diffusée entre 1988 et 1997 sur ABC, avait connu un énorme succès avant de perdre en popularité et de disparaître au terme de 221 épisodes. Elle avait également lancé la carrière de John Goodman, qui incarnait Dan Conner. L'acteur reprendra son rôle dans les huit nouveaux épisodes commandés par ABC et diffusés à partir du 27 mars.

