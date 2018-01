Chasse aux oeuvres volées: le musée Gardner maintient sa récompense de 10 millions

NEW YORK (AFP) -

Le musée Gardner de Boston a décidé de prolonger indéfiniment son offre de récompense de 10 millions de dollars, promise à celui qui l'aidera à retrouver 13 tableaux de maîtres, y compris des Rembrandt et un Vermeer, volés en 1990.

L'offre de récompense expirait en principe le 31 décembre, mais le conseil d'administration du musée a voté pour la renouveler, selon un communiqué publié jeudi.

"Cette récompense montre l'engagement du musée et du conseil d'administration à récupérer ces oeuvres importantes", a déclaré Steve Kidder, président du conseil cité dans le communiqué. "Nous sommes les seuls acheteurs pour ces oeuvres, qui doivent retrouver leur foyer légal".

Dans la nuit du 18 mars 1990, les tableaux -dont trois Rembrandt, un Vermeer, un Manet et cinq dessins et aquarelles de Degas - d'une valeur totale estimée à quelque 500 millions de dollars, avaient été dérobés par des cambrioleurs déguisés en policiers.

Relevée de un à cinq millions de dollars en 1997, la récompense avait été doublée à 10 millions en mai dernier.

"Une seule information pourrait suffire à retrouver les oeuvres. Nous cherchons la qualité, pas la quantité, des faits, pas des théories", a souligné le responsable de la sécurité du musée, Anthony Amore. "Nous restons optimistes sur la possibilité que ces oeuvres puissent un jour être retrouvées."

En un quart de siècle, ce cambriolage, réputé le plus important vol d'oeuvres d'art de l'Histoire, a fait la renommée de ce vénérable musée, plus encore que le somptueux palais qui l'accueille, bâti en assemblant des vestiges achetés en Italie, ou que sa collection, encore forte d'un Titien, deux Velazquez ou un Rubens.

En mars 2013, le FBI avait annoncé avoir identifié les voleurs, membres d'une organisation criminelle du nord-est des Etats-Unis. Mais les faits étaient prescrits depuis 1995, et les suspects, qui n'étaient plus en possession des oeuvres, ne pouvaient plus être poursuivis.

