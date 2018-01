Lactalis: LR s'en prend au gouvernement

PARIS (AFP) -

Les Républicains ont reproché jeudi au gouvernement sa réaction dans la crise du lait contaminé Lactalis et réclamé des "procédures d?urgence pour s?assurer du retrait immédiat et effectif de tous les produits contaminés".

"L'Etat ayant indiqué mettre en place les procédures nécessaires de retrait et n'ayant pas manifesté d'inquiétudes particulières sur le sujet, les familles ne pouvaient à aucun moment imaginer les graves dysfonctionnements révélés ces derniers jours", a fait valoir dans un communiqué Laurence Sailliet, porte-parole du parti Les Républicains.

Les Républicains regrettent par ailleurs que le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, ancien membre du parti, ne se soit exprimé qu'"aujourd'hui (jeudi) seulement" alors que les problèmes liés aux produits Lactalis sont connus depuis début décembre. Ils déplorent en outre qu'il "se satisfasse d'obligation de moyens et non de résultats".

Les Républicains demandent la mise en place de "procédures d'urgence pour s'assurer du retrait immédiat et effectif de tous les produits contaminés". Ils veulent aussi l'assurance que les familles accèdent "à une information précise sur les produits de substitution dont il faut garantir la disponibilité."

Bruno Le Maire a annoncé avoir convoqué jeudi soir à 18h30 la grande distribution, et vendredi matin la direction de Lactalis. Au 9 janvier, Santé publique France a recensé 35 nourrissons atteints de salmonellose et ayant consommé un lait ou un produit d'alimentation infantile de cette usine.

