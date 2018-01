NBA: LeBron James et Stephen Curry en tête des votes pour le All Star Game

LOS ANGELES (AFP) -

La superstar de Cleveland LeBron James et le meneur-vedette de Golden State Stephen Curry sont en tête de la consultation publique pour le All Star Game 2018 qui opposera les meilleurs joueurs NBA le 18 février à Los Angeles, a annoncé jeudi la Ligue nord-américaine de basket (NBA).

James totalise plus de 1,62 million de votes et a dépassé le Grec Giannis Antetokounmpo (Milwaukee, 1,48 M) qui était le joueur de la conférence Est le plus plébiscité la semaine précédente.

Kyrie Irving (Boston) occupe la 3e place à l'Est devant Joël Embiid (Philadelphie) et Kristaps Porzingis (New York Knicks).

A l'Ouest, Curry devance de justesse avec 1,37 million de votes son coéquipier Kevin Durant (1,33 M), tandis que James Harden (Houston) occupe la 3e place (978.540), devant le meilleur joueur de la saison dernière Russell Westbrook (Oklahoma City).

La consultation publique, réalisée sur les réseaux sociaux et sur internet, prendra fin le 15 janvier. Elle représente 50% du vote final, les 50% restants provenant des joueurs eux-mêmes et des journalistes spécialisés.

Les noms des dix titulaires seront révélés le 18 janvier et ceux des remplaçants, choisis par les entraîneurs NBA, le 23 janvier.

Pour la première fois, le All Star Game 2018 n'opposera pas les meilleurs joueurs de la conférence Est à ceux de la conférence Ouest: les deux capitaines, les joueurs à l'Est et à l'Ouest ayant reçu le plus de votes, composeront leur équipe respective en choisissant librement leurs coéquipiers dans la liste des sélectionnés.

