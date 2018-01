Chine: le commerce extérieur rebondit vigoureusement en 2017

PÉKIN (AFP) -

La Chine a vu son commerce extérieur rebondir vigoureusement en 2017, à la faveur d'une meilleure conjoncture et d'une demande mondiale robuste, selon des chiffres officiels, qui pointaient également un déséquilibre aggravé des échanges avec les Etats-Unis.

Les exportations du géant asiatique, exprimées en dollars, ont progressé de 7,9% l'an dernier, remontant de façon spectaculaire après s'être effondrées de 7,7% en 2016, selon des chiffres de l'Administration des Douanes publiés vendredi.

Une confirmation de la demande solide chez les principaux partenaires de la Chine, à même de doper les ventes de produits manufacturés du pays.

De leur côté, les importations chinoises se sont envolées de 15,9% en 2017 (après une chute de 5,5% l'année précédente), témoignant du vif renforcement de la demande intérieure sur fond de stabilisation de la deuxième économie mondiale.

Au final, cette robustesse a contribué à dégonfler quelque peu le colossal excédent commercial du pays: il s'est établi pour l'année à 422 milliards de dollars, chutant de 17% par rapport à 2016 (510 milliards).

Les Etats-Unis, deuxième partenaire commercial de la Chine après l'Union européenne (UE), n'en ont cependant guère profité.

Le déséquilibre des échanges entre les deux puissances --vivement critiqué par le président américain Donald Trump-- s'est encore aggravé, l'excédent commercial chinois avec les Etats-Unis bondissant de 10% sur l'année, à 276 milliards de dollars.

Dans le même temps, l'excédent chinois avec l'UE reculait de 2,9% à 127 milliards de dollars.

Lors de sa visite d'Etat à Pékin, en début de semaine, le président français Emmanuel Macron a lancé un vibrant appel à une ouverture accrue des marchés chinois aux entreprises européennes. Washington, pour sa part, accuse volontiers le régime communiste d'adopter des pratiques commerciales protectionnistes et déloyales.

"A mesure que la conjoncture mondiale continue de se reprendre et que l'économie chinoise renoue avec une croissance stable aux fondamentaux renforcés, nos perspectives pour 2018 sont radieuses", s'est félicité le porte-parole des Douanes chinoises, Huang Songping, lors d'une conférence de presse.

Non sans mettre en garde contre "la persistance d'incertitudes et de facteurs de déstabilisation" susceptibles de miner l'économie du globe. De fait, sur le seul mois de décembre, les statistiques offraient un tableau plus sombre.

Les exportations de la Chine ont légèrement ralenti le mois dernier, grimpant de 10,9% seulement sur un an, tandis que ses importations s'essoufflaient de façon drastique, avec une progression de 4,5%, contre un bond de presque 18% en novembre.

Une performance très en-deçà des anticipations des analystes sondés par Bloomberg, qui tablaient sur une hausse de 15,1% des importations.

En conséquence, l'excédent chinois s'est envolé à 54,7 milliards de dollars en décembre, contre 40,2 milliards en novembre, à rebours des prévisions du marché.

